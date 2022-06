Gál Mária;

háború;Vlagyimir Putyin;Ukrajna;Oroszország;

2022-06-28 21:10:00

Kapitulációt vár Putyin

Oroszország ukrajnai offenzívája akkor ér véget, ha az ukrán hatóságok és a hadsereg megadja magát, közölte kedden a Kreml szóvivője.

Az Észak-Atlanti Szövetség kedden kezdődött és csütörtökig tartó madridi csúcstalálkozója fordulópontot jelent a szövetség elrettentési és védelmi képességében, mondta Jens Stoltenberg NATO főtitkár a csúcs kezdete előtt tartott sajtótájékoztatóján. A stratégiai koncepció újrafogalmazása az egyik legfontosabb célja a mostani NATO-csúcsnak, a napirendi témák többsége pedig az ukrajnai háborúval kapcsolatos. Az új stratégiáról megállapodtak a tagországok, mert úgy értékelik, hogy Oroszország ukrajnai háborúja egy veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb világot hoz létre, de vannak nyitott kérdések is, annak ellenére, hogy Finnország és Svédország csatlakozásának kérdésében Törökország visszavonta vétót.

A háborúban viszont nem történt alapvető fordulat, és - legalábbis a CNN elemzése szerint - egyelőre nem is várható. Az amerikai hírcsatorna értékelése szerint az utóbbi idők változásai nem Ukrajnának kedveznek, az orosz haderő az invázió kezdete óta nem tapasztalt lendületben van. A Donbászban a Mariupolban bevált taktikát alkalmazzák – porrá lövik, földig rombolják a településeket, amivel meghátrálásra kényszerítik az ukrán védőket, akiknek már nem marad mit védeniük. E taktika sikeréhez is szükséges volt a Kijev környékén csúnyán leszerepelt harctéri orosz irányítás feljavítása, a kezdetben sikeres ukrán dróntámadások semlegesítése és a harctéri logisztika javítása. A CNN értékelése szerint az oroszok konszolidálták a területek védelmét is.

Mariupolt május közepén, Szeverodonyecket múlt héten adta fel az ukrán védelem, jelenleg hasonló kimenetel körvonalazódik az ugyancsak hetek óta ostromlott Liszicsanszkban is. A várost majdnem teljesen bekerítette az orosz hadsereg, de akárcsak a korábbi esetekben, mégsem értelmetlen az ukrán védők kitartása, mert azzal is késleltetik az orosz előrenyomulást és az egyáltalán nem végesnek tűnő orosz harci arzenált gyengítik.

Ha a luhanszki régió utolsó, még meg nem hódított ukrán városát is beveszi Putyin hadserege minden bizonnyal Donyec megyében folytatódik majd az orosz támadás. Itt található az ukrán hadsereg gerince, így fontos az agresszor erők kifárasztása és késleltetése is, ugyanakkor a várható veszteségeket is mérlegelnie kell az ukrán hadvezetésnek. Rövid távon szorult helyzetbe került az ukrán haderő, hosszú távon azonban reménykedhet abban, hogy a még több nyugati fegyverrel megsemmisíthető az orosz tüzérségi fölény.

A több nyugat-európai vezető politikus által is sürgetett tárgyalásos rendezés illúzióját is lerombolta kedden a Kreml. Dmitrij Peszkov, Putyin elnök szóvivője napi sajtótájékoztatóján közölte, hogy Oroszország ukrajnai offenzívája akkor ér véget, ha az ukrán hatóságok és a hadsereg megadja magát. Peszkov arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a G7-ek németországi csúcstalálkozóján résztvevő állam- és kormányfőktől azt kérte, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a háború az idei év vége előtt befejeződjön. „Az ukrán fél akár egy napon belül véget vethet a konfliktusnak. Csak azt kell parancsolnia az ukrán nacionalista egységeknek és katonáknak, hogy tegyék le a fegyvert, és hajtsák végre az Oroszország által meghatározott feltételeket. Akkor az egésznek egy nap alatt vége lesz" - mondta Vlagyimir Putyin szóvivője. Peszkov afelől sem hagyott kétséget, hogy ki írja a háború forgatókönyvét. Az orosz fél nem szabott határidőt vagy menetrendet, "az elnökünk nyilatkozatai vezérelnek bennünket" – állította Peszkov.