Sikerült megállapodni, már Törökország is támogatja a finn és svéd NATO-csatlakozást

2022-06-29 08:57:00

A megállapodást éppen a madridi NATO-csúcs kezdete előtt sikerült elérni.

Háromoldalú memorandumot írt alá Törökország, Finnország és Svédország külügyminisztere, aminek értelmében Ankara a madridi NATO-csúcson támogatja Finnország és Svédország felvételét az észak-atlanti szövetségbe – derül ki egy közleményből, amelyet Sauli Niinistö finn elnök osztott meg Twitter-profilján.

A NATO-csatlakozáshoz szükséges lépésekről a következő két nap során egyeztetnek – tette hozzá.

Magdalena Andersson svéd miniszterelnök Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Kulcsfontosságú memorandum született az imént Svédország, Finnország és Törökország között, ami megnyitja az utat a svéd NATO-csatlakozás előtt”.

A megállapodást üdvözölte Joe Biden amerikai elnök és Boris Johnson brit miniszterelnök is. Biden szerint a megállapodás döntő fontosságú lépés Finnország és Svédország NATO-meghívásának tekintetében, ami „megerősíti szövetségünket és kollektív biztonságunkat”.

Congratulations to Finland, Sweden, and Turkey on signing a trilateral memorandum – a crucial step towards a NATO invite to Finland and Sweden, which will strengthen our Alliance and bolster our collective security – and a great way to begin the Summit. pic.twitter.com/ug47DhRDGl