nepszava.hu;

Hernádi Zsolt;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;cég;részesedés;eladás;

2022-06-29 11:06:00

Hernádi Zsolt mindig segít, az új honvédelmi miniszter a vagongyártó cégét is a gondjaira bízta

A Mol elnök-vezérigazgatója újra megszüntette Szalay-Bobrovniczky Kristóf céges összeférhetetlenségeit.

Csehországi repülőgépgyártó cége után vagongyártó cégét is Hernádi Zsoltnak, a Mol elnök-vezérigazgatójának gondjaira bízta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter – írja a napi.hu.

A portál emlékeztet arra, hogy a vasúti járműveket gyártó és javító Dunakeszi Járműjavító Kft. közvetett tulajdonosa, a Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt. hétfőn jelentette be, hogy megszerezte tulajdonostársa, a TMH International AG üzletrészét és ezzel teljes egészében magyar tulajdonba került a járműjavító, valamint irányítást szerzett az egyiptomi állami vasútnak kocsikat szállító Transmashholding Hungary Kft.-ben is.

Az MTI-n megjelentetett közleményből nem derült ki, hogy valójában kik a járműjavító és -gyártó tulajdonosai, és arra sem tértek ki, hogy megvált-e a vagyonkezelő cégben lévő részesedésétől Szalay-Bobrovniczky Kristóf, akit Orbán Viktor miniszterelnök májusban honvédelmi miniszternek kért fel a kormányába, így a tisztségével összeférhetetlenné vált az üzleti tevékenysége.

Mint írják, a cégbírósági adatokból azonban kiderül, hogy a Magyar Vagon Befektetési Zrt.-ben társtulajdonos Magyar Vagon Invest Zrt.-nek június 17-től már nem Szalay-Bobrovniczky a tulajdonosa, hanem a Solva II Magántőkealap, amelynek alapkezelője

Az alapkezelő cég vezérigazgatója, Komondi Zsolt lett a Magyar Vagon Invest új vezérigazgatója is, aki Hernádi mellett kisebbségi (20 százalékos) tulajdonosa a Gran Private Equitynek is.

A Solva II Magántőkealap nem új tulajdonos a Magyar Vagon Befektetési Zrt.-ben, hiszen abban közvetve - a Solva Industrial Zrt.-n keresztül - eddig is 50 százalékos részesedése volt. Mint arról mi is beszámoltunk korábban, a honvédelmi miniszter a Mol elnök-vezérigazgatójának adta el csehországi repülőgépgyártó cégét is.