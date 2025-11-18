Egyre jobban függünk az autóipartól?

Az LMP szerint a kormány rossz gazdaságpolitikája miatt megszilárdult egy aránytalan, rossz gazdasági szerkezet, az ország egyre jobban függ az autóipartól. Az ellenzéki párt a multinacionális vállalatok helyett a kis- és közepes cégeket (kkv-k) tekintené stratégiai partnernek, és növelné adókedvezményüket.