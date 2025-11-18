Valószínűleg a következő év közepén, esetleg kicsit később – közölte az amerikai elnök.
Az Orbán Viktor és Aleksandar Vučić szerb elnök közötti szoros kapcsolat gyümölcsét most az Utiber és Viköti arathatja le.
Összesen tíz százalékot tartanak meg.
A Nemzetközi Beruházási Bank egyben nem tudja visszafizetni a távozó EU-tagállamok részesedését – közölte lapunkkal a szlovák pénzügyminisztérium.
A Mol elnök-vezérigazgatója újra megszüntette Szalay-Bobrovniczky Kristóf céges összeférhetetlenségeit.
Február elején részesedést szerzett gyerekei cégében a volt felcsúti polgármester.
Az LMP szerint a kormány rossz gazdaságpolitikája miatt megszilárdult egy aránytalan, rossz gazdasági szerkezet, az ország egyre jobban függ az autóipartól. Az ellenzéki párt a multinacionális vállalatok helyett a kis- és közepes cégeket (kkv-k) tekintené stratégiai partnernek, és növelné adókedvezményüket.
A magyar állam és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tulajdonrészt szerez az Erste Bank Hungary Zrt.-ben - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, a megállapodás aláírását követően a Parlamentben.
A Mol kész tárgyalni a horvát kormánnyal a közös tulajdonú horvát olajvállalat, az INA jövőjéről, de a vállalat irányítása nem lehet vitatéma - jelentette ki Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató a Merchantcantos.com weboldalnak adott tévéinterjúban.
Világos választ vár a Moltól a horvát kormány a magyar olajipari vállalat INA-részesedésének eladása kapcsán, a kormány csütörtöki ülését követően közli álláspontját az értékesítéssel kapcsolatban - írta szerdán internetes oldalán a Jutarnji List című zágrábi napilap.