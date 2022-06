P. L.;

Pártszékházból vitték a levélszavazási csomagokat a Vajdaságban

A Fidesz-szövetséges Vajdasági Magyar Szövetség vezetői korábban arról beszéltek, hogy minden rendben van, az NVB pedig elutasította a vonatkozó panaszokat, mondván, hogy a választások tisztaságát felügyelő testület csak Magyarország területén tud érvényt szerezni a választási szabályoknak.

A Vajdasági Magyar Szövetség székházában osztották szét a szavazási levélcsomagokat - írja a Szabad Magyar Szó a szerb posta nagy sokára megküldött információi alapján.

A lap még márciusban számolt be arról, hogy a határon túli szavazás lebonyolítására a Fidesz-szövetséges Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) aktivistái hordták szét a szavazási levélcsomagokat. Pásztor István, a VMSZ elnöke annak idején azt mondta, félreértés, hogy a VMSZ aktivistái hordozgatják a borítékokat, közlése szerint szerepvállalásuk ugyanolyan, mint a korábbi magyarországi választások alkalmával is volt. Szerinte az aktivisták abban segítettek az embereknek, hogy kitöltsék a szavazatot érvényessé tevő ívet, és ha valaki igényt tart arra, akkor eljuttatják a levélszavazatot a Főkonzulátusra.

Pásztor Bálint, a VMSZ alelnöke pedig a 444-nek arról beszélt, hogy a Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) irodával kötött szerződést a Szerb Posta, ezen szervezet munkatársai viszik ki és gyűjtik be a levélszavazatokat, majd a szabadkai főkonzulátusra juttatják el. A politikus azt is közölte, semmiféle szabálytalanság vagy törvénytelenség nem történt, akinek pedig kételyei vannak, az a posta közvállalathoz fordulhat, ahol a törvény értelmében 15 napon belül kötelező választ adni.

A Szabad Magyar Szó így is tett, elküldték kérdéseiket, a postától pedig 98 nap után meg is érkezett a válasz. A posta eredetileg április 5-én - tehát a magyar országgyűlési választások után két nappal - azt közölte, hogy a választások és egyéb okok miatt a szerződést titkosították, ezért a lap panaszt tett a közérdekű adatok biztosánál. Eztán a CMH-irodához is közérdekű adatigényléssel fordultak, ahonnan hamarost meg is érkezett a válasz, hogy a törvény alapján szerintük nem kötelesek válaszolni az adatigénylésre. Június 6-án aztán a közérdekű adatok biztosának is emlékeztető levelet küldtek, mivel lejárt a válaszadási 60 napos határidő, mire telefonon értesítették őket, hogy a válaszra még néhány napot várni kell.

Június 28-án aztán a Szerb Postától megérkezett az e-mail azzal, hogy a szerződést mégsem titkosították, s csatolták a kért szerződést. Ebből egyebek között kiderült, hogy a Szerb Posta nem a szabadkai posta címén, de nem is a CMH-irodáénál adta át a szavazási levélcsomagokat a CMH-irodának, hanem a Fasizmus áldozatainak tere 9-nél, amely a Vajdasági Magyar Szövetség székházának címe, valamint a Magyar Nemzeti Tanácsé, amelynek 35 tagjából 30 a VMSZ-listájáról jutott be a testületbe.

A Szabad Magyar Szó szerint a Szerb Posta és a CMH-iroda szerződése a bizonyíték arra, hogy Vajdaságban a szavazási levélcsomagok széthordását a Vajdasági Magyar Szövetség ellenőrizte.

Amint arról a választás napján lapunk is beszámolt, a vajdasági levélszavazatokkal kapcsolatos panaszokat a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) azzal az indoklással utasította el, hogy a választások tisztaságát felügyelő testület csak Magyarország területén tud érvényt szerezni a választási szabályoknak.