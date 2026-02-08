A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a határon túliak szavazati joga nemcsak igazságtalan a magyar adófizetőkkel szemben, hanem a választási csalás melegágya is.
Tényleges lakóhely szerint is közli a névjegyzéki adatokat a Nemzeti Választási Iroda.
Az érvényes voksok száma 58 138 volt.
A Maros megyei ügyészség szóvivője lapunknak megerősítette, hogy 13 kitöltött szavazólapról és néhány üres borítékról van szó.
A Fidesz-szövetséges Vajdasági Magyar Szövetség vezetői korábban arról beszéltek, hogy minden rendben van, az NVB pedig elutasította a vonatkozó panaszokat, mondván, hogy a választások tisztaságát felügyelő testület csak Magyarország területén tud érvényt szerezni a választási szabályoknak.
Hadházy Ákos szerint „ezt nyugodtan lehet alkotmányos válságnak” hívni.
Egyéniben az ellenzék még javíthat a vasárnapi eredményen, de a listán akkor is pórul jár. Majtényi László szerint abszurd az egész levélszavazási rendszer.
Az ellenzék már csak a külképviseleteken leadott szavazatokban reménykedhet.
Nagyon sok múlhat ezeken a voksokon, akár a Fidesz kétharmados többsége is.
Pillanatnyilag egyetlen hivatalos magyarországi szerv sem akar foglalkozni az üggyel.
Minden eddiginél jobban aláássa a bizalmat – így minősítette a Marosvásárhelynél szemétre dobott levélszavazatok ügyét László Róbert választási szakértő.
Az Egységben Magyarországért pártjai szerint egyértelműen csalt a Fidesz, míg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szervezett provokációt emleget.
Azokat a szavazólapokat, amelyeken lehet látni, hogy az ellenzékre adták le őket.
A Marosvásárhely melletti szeméttelelepre hajított, részben felgyújtott levélszavazatok ügyében jogi lépéseket tervez az Egységben Magyarországért. A Fidesz szerint az ellenzék műve az egész.
Néhányon az is jól látható, hogy az ellenzéki koalícióra, de találtak olyat is, amelyik a Mi Hazánkra leadott voks volt
A Választási irodát nem zavarja, hogy olyan borítékba rejtett voksok érkeztek, amelyeket már kinyitottak.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Eddig csaknem háromezer levélszavazatot adtak le, ebből 818-at külképviseleteken; 2070 szavazatot levélben juttattak vissza az NVI-hez.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok hétfőtől adhatják le a levélben küldött szavazataikat a külképviseleteken. Öt határon túli településen hosszabbított nyitvatartással fogadják a levélszavazatokat.
Éjfélig kell megérkezniük a Nemzeti Választási Irodába (NVI) a postán feladott levélszavazatoknak. A Magyar Posta a választási törvény előírása alapján a csütörtök éjfélig Magyarországon feladott vagy a szomszédos országok postáitól eddig átvett levélszavazatokat határidőre eljuttatja az NVI-hez.
Tizenötezer levélszavazat azonosító nyilatkozatát dolgozta fel hétfőn és kedden a Nemzeti Választási Iroda (NVI), a szavazási iratok mintegy 18 százaléka érvénytelen volt - derül ki az NVI internetes oldalának szerdai adataiból.
Hétfő reggel megkezdődött a levélben leadott szavazatok kézi számlálása a Nemzeti Választási Irodában (NVI), a levélszavazás eredményét ugyanis eddig csak a szavazatok szkennelésével állapították meg, a jogszabály azonban előírja a kézi számlálást is.
Befejezte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a levélben leadott listás szavazatok számlálását csütörtökön. Az NVI honlapján szereplő adatok szerint összesen 128.378 érvényes szavazólapot összesítettek.
A magyarországi állandó lakhellyel rendelkező, a kolozsvári főkonzulátuson szavazásra regisztrált 460 személy körülbelül 50%-a adta le szavazatát 13 óráig – tudta meg a Transindex Sályi Lőrinc konzultól.