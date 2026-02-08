Pártszékházból vitték a levélszavazási csomagokat a Vajdaságban

A Fidesz-szövetséges Vajdasági Magyar Szövetség vezetői korábban arról beszéltek, hogy minden rendben van, az NVB pedig elutasította a vonatkozó panaszokat, mondván, hogy a választások tisztaságát felügyelő testület csak Magyarország területén tud érvényt szerezni a választási szabályoknak.