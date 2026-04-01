Kiszorulhat a VMSZ a vajdasági koalícióból

Megfelelő választ adna a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), amennyiben ki akarnák szorítani a vajdasági tartományi kormányzásból. Ezt Pásztor István, a délvidéki párt elnöke mondta a Dnevnik újvidéki napilapnak. Kifejtette, a pártoknak arról is gondoskodniuk kell, hogy megmutassák: hogyan tovább. Mint fogalmazott, ha a VMSZ-t kiejtik a tartományi kormányzatból, akkor „tudjuk, hogyan helyezkedjünk”.