2022-06-30 19:40:00

Ódor Bálint váltja Stelbaczky Tibort az uniós nagyköveti poszton

Korábbi sajtóértesülések szerint ideiglenesen vette volna át a tisztséget.

Ódor Bálint váltja a nemrég távozott Stelbaczky Tibort Magyarország állandó brüsszeli uniós képviselete élén – értesült az Azonnali.

A brüsszeli állandó képviselet élére a Külgazdasági és Külügyminisztérium által jelölt diplomatát az Országgyűlés külügyi bizottsága pénteki ülésén hallgatják meg.

A portál szerint Ódor személyében képzett és tapasztalt karrierdiplomata kerül majd az uniós állandó képviselet élére, aki 2000-től dolgozott a külügyminisztériumban különböző posztokon, végzettsége szerint is európai uniós szakértő, és diplomataként is jórészt az EU-vel foglalkozott, dolgozott az uniós állandó képviseleten is.

Stelbaczky távozásáról csaknem két hete a 444 írt, amely akkor úgy értesült, hogy Ódor ideiglenesen veszi át a távozó uniós nagykövet munkáját.

Stelbaczky állítólag már egy ideje fontolgatta lemondását, és egyes vélemények szerint a Kirill pátriárka körül kialakult helyzet végképp megerősítette döntésében. Mások a környezetéből azt mondták, hogy az időzítésében inkább az számított, hogy most talált megfelelő állást valamely EU-s intézménynél, ahol folytatni szeretné.

A 444 forrásai azt állították, bár mindig egyértelműen képviselte a Budapestről jött irányt, esetenként igyekezett volna tompítani a magyar kormány és a többi tagállam közti éles konfliktusokat, és ezzel kapcsolatos meglátásait több ízben a kormány felé is képviselte, visszafogottságra intve a budapesti vezetést. „Sok volt neki a konfliktus, amibe bele kellett állnia.” - vélekedett az egyik forrás.