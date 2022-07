Juhász Dániel;

közoktatás;lemondás;Pilisborosjenő;iskola;PDSZ;felmondólevél;tiltakozás;tanárhiány;

2022-07-01 13:49:00

Nem bírta tovább, 26 év után lemondott a pilisborosjenői iskola igazgatóhelyettese

“Normális körülmények között” eszébe sem jutott volna, de most így tiltakozik. A PDSZ közben egyre több bejelentést kap letétbe helyezett felmondólevelekről.

Június 30-án, 26 év tanítás után lemondott határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyáról a Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója és intézményvezető-helyettese, miután megelégelte a közoktatásban kialakult állapotokat. Jávor Csaba a közösségi oldalán tette közzé a tankerületi igazgatónak címzett levelét, amelyben jogviszonyának a kéthónapos lemondási idő utáni, augusztus 31-i megszüntetését kéri. Mint írta, “rendes körülmények között” eszébe sem jutna távozni, ám most tiltakozásképp döntött így.

- olvasható a levélben. A pedagógus azzal sem ért egyet, hogy a közoktatás működésében szakmai szempontok nem, csak pénzügyi szempontok érvényesülnek, nincsenek széleskörű szakmai egyeztetések, a pedagógusok szakmai önállósága megszűnt, a bérezés - különösen a pályakezdőké - köszönőviszonyban sincs a pedagógusokra bízott feladatok és a felelősség mértékével. Tiltakozik a pedagógusok sztrájkjogának korlátozása ellen, valamint az ellen is, hogy a döntéshozók nyilatkozataikban rendszeresen megalázzák a tanárokat, az oktatásirányítást pedig rendészeti feladatnak tekintik.

Az intézményvezető-helyettest 22 kollégája is támogatja, jelezték, mindenben azonosulnak a közoktatás helyzetéről megfogalmazott álláspontjával, erkölcsileg és morálisan is kiállnak munkatársuk mellett. “Megértjük döntését, még akkor is, ha egyéni szempontok miatt még a folytatás mellett döntöttünk” - fogalmaztak.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi tagja, Nagy Erzsébet szerint az iskolai fel- és lemondások egyre gyakoribbak. Az elmúlt hetekben már

A pályaelhagyók száma azonban ennél is magasabb lehet, a szakszervezet csak az esetek töredékéről értesül. Nagy Erzsébet úgy látja, szeptemberben biztos, hogy nem lesz “normális” iskolakezdés. Bár több intézmény tantestülete jelezte, hogy polgári engedetlenségre készülnek, ha őszig nem lesz változás, Nagy Erzsébet szerint sok helyen enélkül is bizonytalan lehet a tanévkezdés az egyre fokozódó tanárhiány miatt.