2022-07-01 19:43:00

Menczer Tamás kíséretében érkeztek meg a Magyar Honvédség vízszállítói autó Solymárra

Eközben péntektől másodfokú vízkorlátozást rendeltek el a településen.

Péntek délután megérkezett Solymárra és munkába állt a Magyar Honvédség két, nyolc köbméteres vízszállító autója. A helyszínen Menczer Tamás, Pest megye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője az MTI-nek elmondta: ezzel megduplázták a tengelyen, vagyis autóval történő vízszállítási kapacitást.

Hozzátette: a honvédség autói a nagyméretű járművekkel is megközelíthető, Panoráma utcai víztározó medencét töltik folyamatosan, míg a vízszolgáltató két autója a Jókai utcait, ahonnan szivattyúval juttatják el a vízhiányos területeket ellátó legfelső medencébe a vizet. A négy, összesen 32 köbméter kapacitású autó napi 24 órában dolgozik, egy „kör” - vagyis a víz felvétele, Solymárra szállítása és betáplálása a medencébe - másfél órát vesz igénybe. A tározók kétszáz köbméteresek. Menczer Tamás hangsúlyozta: a csütörtökön két autóval, éjjel-nappal folytatott feltöltésnek is volt eredménye, péntek reggel Hutweide településrészen olyan helyeken is volt - igaz, csak rövid ideig - víz, ahol már napok óta nem folyt a csapból. „Láttuk tehát, hogy az autós rátöltésnek van értelme” - mondta, és reményét fejezte ki, hogy a megduplázott kapacitással elérik, hogy legalább időszakosan Solymár valamennyi településrészén legyen víz. „Ez a cél, ezért dolgozunk minden erőnkkel” - tette hozzá Menczer Tamás.

Eközben Solymár polgármestere péntektől elrendelte a másodfokú vízkorlátozást. Mint aSolymáronline Facebook-oldalán olvasható, Szente Kálmán döntésének értelmében a 10 m3/nap átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodószervezetnek minősülő felhasználóknak a napi fogyasztási igényüket 10 százalékkal szükséges csökkenteniük. Emellett a település közigazgatási határán belül a vízfogyasztók kötelesek takarékosan használni a vizet, továbbá tilos

A főpolgármester péntek délután azt közölte Facebook-oldalán, hogy megnyitottak egy tűzcsapot Pesthidegkúton, a Főváros munkatársai onnan viszik a vizet Solymárnak. Karácsony Gergely megjegyezte, Budapest szerencsés helyzetben van, jó minőségű és biztos vízellátása van, ami a természeti adottságok mellett a több, mint 150 éves Fővárosi Vízművek kiváló szakmai csapatának is köszönhető. Az agglomeráció közműveit azonban nem ekkora igénybevételre szabták. A túlzsúfoltság miatti problémák már az élet több területén is jelentkeztek az agglomerációs településeken, a kormányzat azonban mintha nem ismerné fel ezeket - szúrt oda. Van bőven feladat, először is át kellene gondolni az agglomerációs települések szerepét, ha az infrastruktúra nincs felkészülve, akkor értelmetlen folytatni az esztelen beépítést. Mert például a nyarak egyre melegebbek lesznek, a vízhiány pedig hamarosan még komolyabb gondokat fog okozni - jelentette ki Karácsony Gergely.

Helyszíni riportunkból egyébként az derül ki, hogy a helyiek egymást is okolják a vízhiány miatt.