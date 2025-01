Mintegy 43 ezren haltak meg tavaly Szomáliában a rekord szárazság következtében

A halálos áldozatok fele öt évesnél fiatalabb gyerek. A tanulmányt vezető London School of Hygiene and Tropical Medicine nevű kutatóegyetem figyelmeztet, az idén akár még súlyosabb lehet a helyzet, 2023 első felében akár 34 ezren is meghalhatnak az aszály következtében.