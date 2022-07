nepszava.hu;

2022-07-06

Nyilvánosak a vagyonnyilatkozatok: Szalay-Bobrovniczky Kristóf milliárdos, Nagy Márton havi ötmilliót keres

Új minisztereit tekintve még gazdagabb az ötödik Orbán-kormány.

Elképesztően gazdag emberek a május végén megalakult magyar kormány újoncai – szúrta ki a hvg.hu a kormány honlapjára kedden feltöltött miniszteri, államtitkári vagyonnyilatkozatok alapján. Kiemelték: az adatok szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a kormány egyik leggazdagabb tagja.

Szalay-Bobrovniczkynek három ingatlana is van Budapest hegyvidéki részén. A XII. kerületben felerészt az övé egy 2020-ban vásárolt 102 négyzetméteres lakóház, egy hasonló, 85 négyzetméteres ingatlan, míg a harmadik, 74 négyzetméteres lakóépületben teljes tulajdonjoga van.

A honvédelmi miniszternek Badacsonytomajban is van háza és szőlője is, ehhez ajándékozás útján jutott. Tabajdon gazdasági épülete és erdői is vannak, az egyik erdő 35 271 négyzetméteres, míg a másik 42 570, mindkettőt 2015-ben vette, Gyulakeszin szőlője van, ez 6745 négyzetméteres és negyedrészt a miniszteré, 2006-ban vásárolta.

Az is kiderült Szalay-Bobrovniczky Kristófról, hogy több mint egymilliárd van a forintszámláján, devizában pedig 86 millió birtokol. Rendelkezik 28 ezer forintos OTP részvénnyel, ami viszont ennél jelentősebb, 50 milliója befektetési alapban van. Két és fél milliós kockázati életbiztosítása mellett adóssága sem csekély, csaknem hatvan millió forinttal tartozik egy hitelintézetnek.

A tárcavezető, akinek négy cégből háromban száz százalékos, egyben pedig háromszázalékos részesedése van, még 2010-ben vásárolt egy Lexus márkájú autót is.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter sem panaszkodhat, neki is vannak értékes budai ingatlanai: a II. kerületben egy 89 négyzetméteres társasházban 2014-ben vásárolt lakást, 12 négyzetméteres terasszal, míg a XII. kerületben 49 négyzetméteres lakása van, amit csak 3/10 arányban birtokol.

Vagyonnyilatkozata szerint Nagy Mártonnak nagy értékű ingósága nincs, értékpapírokban azonban kisebb vagyont halmozott fel: magyar állampapírban 90 millió forintot, készpénzben hárommillió forintot, hitelintézeti számlakövetelésként pedig nyolcmillió forintot, devizában pedig tízezer eurót tart a miniszter.

A gazdaságfejlesztési tárca vezetője ugyanakkor a kormánytagok közül egyedüliként feltüntette havi fizetését is: pontosan ötmillió forintot.

Ugyancsak újoncnak számít Csák János innovációs és kulturális miniszter, akinek Óbudán van egy 400 négyzetmétereben birtokol egy 193 négyzetméteres lakóházat is.

Csáknak Szigligeten 126 négyzetméteres, míg Badacsonytomajon 212 négyzetméteres nyaralója van. Állampapírban 71 millió forintot, befektetési alapkezelőnél 90 millió forintot, takarékbetétben pedig 25 500 eurót és nyolcmillió forintot tart. A miniszter 85 százalékban tulajdonosa a Mobilnet Kft-nek, amiből 93 százalékos részesedése származik.