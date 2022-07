Patthy Loránd;Árpási Bence;

forint;árfolyam;zuhanás;euró;

2022-07-06 19:37:00

Ha zavarja önt a forint zuhanása, tekintse meg a párhuzamos univerzumot a kormánysajtóban

Ott jó eséllyel nem terhelik az olvasót a valósággal, bár időnként azért becsúszik egy-egy baki a gépezetbe.

A forint zuhanása olyan mértékű, hogy egyes gazdasági lapok percről percre közvetítésben kénytelenek követni a sokkoló adatokat, délután egy euró 416 forint felett is járt és a dollár is 406 fölé emelkedett, igaz, ez azóta némileg csökkent, cikkünk megjelenéséig 410-re sikerült visszahúzni az euró árát. Szerencsére azonban a kedves olvasó megteheti, hogy ne foglalkozzon az úgynevezett valósággal, ehhez nem is kell mást tenni, mint a kormánysajtóból „tájékozódni”. Alább egy rövid összeállítás látható a teljesség bárminemű igénye nélkül.

A kormányzati sajtótermékeket tömörítő Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) egyik zászlóshajója, az Origo hasábjain cikkünk megjelenésekor például egy árva szót sem olvashatunk a zuhanó forint árfolyam friss fejleményeiről. Igaz, helyette rengeteg, a közérdeket bizonyára fajsúlyosabban érintő témában tájékozódhatunk, olyanokról mint: „Egy ország röhög évek óta Fekete-Győr Andráson - bukása napján megmutatjuk legkínosabb szerencsétlenkedéseit - videók”, vagy „Pucéran ült ki a teraszra a gigamellű bombázó”, de azt is konstatálhattuk, hogy az állítólag jobboldali lapban beköszöntött az '50-es évek: „Összeomlott a brüsszeli szankciós politika: a német gazdaságot sokkolta, az orosz fürdik a pénzben” - állítják.

Nem tudhatunk meg sokkal többet a forint aktuális állásáról a Magyar Nemzet címlapjáról sem: a „polgári napilap” - amely a Fővárosi Törvényszék adatai szerint 2021-ben az első helyen végzett a legtöbb sajtópert elvesztő médiumok nem túl dicső versenyében, letaszítva az élről az évek óta legtöbbet hazudozó Origót is - cikkünk megjelenéséig ugyancsak nem tartotta érdemesnek megemlíteni, miképp zuhan a magyar valuta értéke. Igaz, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek azért megjelent a portálon egy véleménycikke, amelyben a recesszióra figyelmeztet, egy, a Világgazdaság alapján írt szemlében pedig „háborús inflációról” értekeznek.

A Mandiner meglepő őszinteséggel írt a témában, az erről szóló, Portfolio alapján írt cikkükben elképesztő zuhanásra figyelmeztetnek, s kiemelik, hogy a gyengülő forint tovább rontja az ország külső egyensúlyát a drámaian magas energiaár környezetben. Hozzáteszik, hogy a mélypontról azóta valamelyest visszahozták a magyar fizetőeszközt.

Az évi 130 milliárd forint adófizetői pénzből működő állami média hírportálja, a hirado.hu sem címlapon, sem egyéb cikkekben nem tudósít a történelmi mélypontról. Helyette megtudjuk, hogy „haláltusáját vívja az MSZP a volt pártelnök szerint” vagy éppen azt, hogy „Biden szerint Amerika: Awdsmfafoothimaaafootafootwhscuseme”.

A Pesti Srácok néven futó fideszes revolverblog szintén a kevés kivételt képezi, mely egy átvett MTI hírben számol be az árfolyamról, illetve az arra adott jegybanki reakcióról. A TV2 Tények oldalán is van minden mint a búcsúban, de a történelmi forintárfolyamról egy szó sem esik. Helyette viszont többek közt megtudhatjuk, hogy gyermeki módon szórakozott Rubint Réka. A Bors oldalán híre-hamva nincsen a gyenge forintról szóló híreknek, azonban releváns információként tálalják, hogy mindenki Pirner Alma édesanyjának titkára kíváncsi.

A Hír TV oldalán sem érte el az ingerküszöböt a fejlemény, csakúgy, mint a Metropolnál. Itt beszámolnak arról, hogy sokkolta a német gazdaságot a szankciós politika, de kikerült a Metropol Nagy Budapesti Korrupciótérképe, ahol mindenki megtekintheti a „baloldal zűrös ügyeit”. A Ripostnál szintén nyoma sincsen gyenge forintnak, cserébe kitették, mire készül pasijával Gáspár Virág. A feketeöves kormánypropagandista, Bencsik András főszerkesztette lap sem tartotta érdemesnek megemlíteni a forint-euró árfolyamot.

A G. Fodor Gáborhoz köthető 888.hu-n cikkünk megjelenéséig ugyancsak nem érte el az ingerküszöböt a forint mélyrepülése. Helyette például sopánkodó baloldali politikusokat vizionálnak, amiért az Európai Parlament az atomenergiát is fenntartható energiaforrásnak minősítette.

S végezetül, a kormányzati médiaholdinghoz szervesen ugyan nem kapcsolódó, de rendre alpári stílusú kormánypropagandát közlő, Bede Zsolt provokátorhoz köthető Vadhajtások nevű portál egészen sajátos módon, de beszámolt a forint helyzetéről: rövid bejegyzésük a „Lövik a forintot: 410 felett egy retkes euró” címet kapta.