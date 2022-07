nepszava.hu;

2022-07-05 14:12:00

Nagy Márton már a recesszió miatt aggódik

Ugyanakkor nem maradhatott el a lehengerlő magabiztosság sem. Szerinte ugyanis Magyarország az elsők közt ismerte fel, hogy az infláció hatásaitól meg lehet védeni az embereket

„A háborús energiaválság olyan dolgokra kényszeríti a legfejlettebb országok kormányait is, amik korábban elképzelhetetlen voltak. A holland kormány ajánlása úgy szól, hogy senkinek sem kellene öt percnél többet zuhanyoznia, illetve a lakását nappal 19, éjjel 15 foknál többre fűtenie. Az egyik brit energiaszolgáltató alternatív fűtési ötletei között szerepel a sütő ajtajának nyitva tartása sütés után, illetve a háziállatok ölelgetése. Az említett ötletek a szakpolitikából a családok mindennapi életébe is átszivárognak. Olaszországban extrém módon korlátozzák a fűtést és a légkondicionálást a közhivatalokban, német városok a közvilágítás időtartamának korlátozásával kísérleteznek, egyesek csökkentenék a sebességlimiteket az utakon, hogy kevesebb üzemanyagra legyen szükség, autómentes napokat vezetnének be, ösztönözve az otthonról történő munkavégzést” - írja a Magyar Nemzet néven megjelenő fideszes propagandakiadványban a gazdaságfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter.

Nagy Márton ebben jelezte, a fejlett nyugati országokban is elkeseredett kísérleteket látunk arra, hogy működésben tartsák a gazdaságot.

Kifejtette,

Az amerikai cégek pénzügyi vezetőinek többsége 2023 elejére recessziót valószínűsít az Egyesült Államokban. Az „extrém stagfláció”, két számjegyű infláció és recesszió miatt a különböző piacokon tevékenykedő befektetők feszültek, idegesen csapkodnak, azaz a volatilitás emelkedik, a tőke hazamenekül. Ilyenkor szinte csak egy dolog biztos: hogy a dollár erősödik, minden más valuta pedig gyengül.

Úgy látja, a háborúhoz közeli országok esetében az infláció általában magasabb, ezért is beszélhetünk ebben a térségben jelentős részben háborús inflációról, ami például Magyarország esetében nyolcvan százalékban külső eredetű. Kellő magabiztossággal azt hangoztatta, a legtöbb ország – élükön leginkább Magyarországgal – már felismerte, hogy az infláció hatásaitól meg lehet védeni az embereket, el kell kerülni a megélhetési válságot. Maga a háború befejezése, azaz a béke megteremtése az infláció letörésének egyetlen hatékony és egyben olcsóbb módja, mint maga a mesterséges recesszió öncélú és káros előidézése - vélekedik Nagy Márton.