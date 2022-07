Népszava;

Majka;Siófok;

2022-07-07 09:59:00

Ismét vízre száll a Plázs partyhajója

Majka & Curtis, valamint BSW koncerttel jelentkezik hétvégén a Siófoki Nagystrand homokos tengerpartján a Plázs. Pénteken útnak indul a Bahart-Plázs partyhajója, a hangulatfelelős Metzker Viktória lesz, aki a kikötés után Yaminával együtt az Arénában szórakoztatja a közönséget. A nagyszínpadon BSW ad élő koncertet, előttük Lmen Prala zenél. Ezután az Aréna melletti klubban az Octopus techno Tamás Szabóval és Envase-zel lép fel. Szombaton a nagyszínpadon a rap lesz a főszerepben: Majka & Curtis jóvoltából. Az ország egyik kedvenc partysorozata, a Necc Party is megérkezik ezen a napon a ’90-es és 2000-es évek legkínosabb és egyben legmenőbb számaival. A latinos forróság kedvelőinek szólnak Danza Kuduro, Chriss Wolf, Bonita, Emperor és Ziad dalai. Éjszaka artisták, akrobaták és extrém táncosok lepik majd el a strandot az Electric Circus jóvoltából, ezúttal techno köntösben. Vasárnap a Chill under the SUNdays, azaz Ibizafreakz és csapata gondoskodik a hangulatról.