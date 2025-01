Rúzsa Magdi nagykoncertje és Majka-születésnap a Plázson

Augusztus beköszöntével is dübörög az élet a Plázson: ezen a hétvégén Rúzsa Magdi és Majka is fellépnek Siófok homokos tengerpartján, sőt, utóbbi a születésnapját is itt ünnepli. Emellett velünk lesz az Insomnia jóvoltából a portugál dj fenomén, Hozho, és érkezik majd az összes Coronita csillag is.