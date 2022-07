Árpási Bence;

Varga Judit;Igazságügyi Minisztérium;megszorítás;jegyzőkönyv;

2022-07-06 20:41:00

Átlátszó hazugsággal mentegeti Varga Juditot az Igazságügyi Minisztérium

E szerint a miniszter arra gondolt, hogy az Orbán-kormány saját magán spórol, amikor megszorításokról beszélt. Ezzel szemben Varga Judit pont azt ecsetelte, hogy a költségvetés helyzete miatt nem lehetséges az igazságügyi dolgozók béremelése.

Formailag és tartalmilag is szabálytalan helyreigazítási kéréssel fordult a Népszavához szerda este az Igazságügyi Minisztérium. Ebben a tárca cikkünkre reagált, amelyben beszámoltunk arról, hogy Varga Judit az Országos Bírói Tanács június 13-i ülésén arról beszélt, „nagyon nagy megszorítások” vannak a költségvetésben.

Idézzük akkor pontosan, hogyan is értelmezi a tárca az elhangzottakat: „Varga Judit igazságügyi miniszter az OBT ülésén a már korábban megfogalmazott, sajtóban megjelent intézkedésekre célzott, ezt a jegyzőkönyv szövege is alátámasztja. A magyar kormány önmagán végzi a legnagyobb spórolást. A kabinet 10 százalékkal csökkentette a minisztériumok költségvetését, ami 2022-ben 581 milliárd forint, jövőre pedig 500 milliárd forint megtakarítást jelent. Az állam önmagán spórol, a magyar embereket azonban a Kormány megvédi a háború káros gazdasági következményeivel szemben. Ezért hoztuk létre a rezsivédelmi és a honvédelmi alapot, valamint ezért vetettünk ki extraprofit-különadót a nagyvállalatokra. A magyar emberek biztonságát, a nyugdíjakat, a családtámogatásokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést továbbra is meg fogjuk védeni.”

Ám ha pontosan megnézzük, mi is szerepel a sokat emlegetett jegyzőkönyvben, akkor világosan kiderül, nem ez van benne.

Az idézet kicsit hosszú, de megéri elolvasni, mivel nem arról van szó, hogy önkényesen kiragadtunk egy részletet a szövegkörnyezetből, amely aztán eltorzítva más értelmet nyert. A fizetések helyzetét Varga Judit maga hozta fel. „Tudom, hogy van itt még egy elmaradt feladat, az igazságügyi alkalmazottaknak az illetménye. Mielőtt jöttem volna – még 2017-ben – tudom, hogy volt egy bérrendezés ezen a területen, de a piaccal vagyunk versenyben, én magam is tudom személyes beszámolók tapasztalataiból, hogy a Tescóval meg egyéb cégekkel versenyeznek a bíróságok, amikor a jó leírókról vagy jó hivatalnokokról van szó, és ugye itt a bíróságok működésének kulcsszereplőiről van szó. Itt is igyekszem valamit tenni, bár sajnos azt meg kell, hogy említsem, hogy egy válságos időszak következik Európára, tehát látszik a recessziónak a fellege mindenfelé, a háború és a háborúból fakadó energiaárnövekedés, amely a jövőben is velünk fog élni mind Európában, mind a világban, nyilván befolyásolni fogja a költségvetés mozgásterét” - fogalmazott.

Majd később azzal folytatta, emlékszik, amikor bírósági fogalmazó volt, a nővére pedig bíró Budaörsön, így napi szinten hallja, hogy „tényleg olyan alternatívában gondolkodnak az igazságügyi alkalmazottak, amely (...) nem is méltó magához az egész hivatásrendhez és erre kényszeríti őket a lét. Én igyekszem a magam részéről. Nyilván nagyon-nagyon nehéz a helyzet, hiszen a pénzügyminiszter úr minden ilyen nem az igazságügyi alkalmazottak bármiféle folyamatosan költségvetésbe beépülő emelkedő tételnek most nemet kell, hogy mondjon, viszont érdemes elkezdeni a belső logikát átvilágítani, hogy ott hogyan lehetne akár a meglévő keretek között belső igazságtalanságokat, aránytalanságokat, hogyha valaki 20 éven át végzi ugyanezt a munkát, akkor legalább a díjazásban legyen különbség aközött, hogy csak féléve végzi-e valaki ugyanazt. Ez egyébként több hivatásban is, több szakmában is probléma, úgyhogy éppen kértem az igazságügyi államtitkár urat, hogy állítsunk fel bent egy munkacsoportot a minisztériumban és gyűjtsön be minden szakmai javaslatot, hogy elkezdhessük ezt a munkát és valamit tudjunk elérni.

de én igyekszem a hivatásrendet képviselni, az igazságügyi alkalmazottaknak a szakmai megbecsülését emelni és ezt a kormányban képviselni, ebben egyébként van még más miniszter szövetségesem is, úgyhogy a magam részéről igyekszem mindent megtenni” – olvasható a szó szerinti leiratban.

Ezek fényében érdeklődve várjuk az Igazságügyi Minisztérium újabb levelét, hát ha abban már sikerül rámutatni, hol említette meg Varga Judit a tárcák spórolását, vagy éppen a magyar emberek megvédését. Amennyiben megérkezik ez a tájékoztatás, úgy természetesen beszámolunk a fejleményekről.