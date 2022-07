Á. B.;

Varga Judit;megszorítás;költségvetés;Magyarország;2022;

2022-07-06 15:23:00

Varga Judit: Nagyon nagy megszorítások vannak a költségvetésben

Ehhez képest a Fidesz folyamatosan azt szajkózza, nem terveznek ilyet és különben is, ez a baloldal módszere.

Sikerült megáfolni a hivatalos kormányzati kommunikációt Varga Judit igazságügyi miniszternek, aki elismerte, megszorításokat léptetett életbe az Orbán-kormány.

Mint a Magyar Narancs felhívta rá a figyelmet, Varga Judit az Országos Bírói Tanács június 13-ai ülésén (OBT) a jegyzőkönyv szerint arról beszélt, nagy szükség lenne az igazságügyi alkalmazottak béremelésére, de forrás nem igazán van rá. – A piaccal vagyunk versenyben, én magam is tudom személyes beszámolók tapasztalataiból, hogy a Tescóval meg egyéb cégekkel versenyeznek a bíróságok, amikor a jó leírókról vagy jó hivatalnokokról van szó, és ugye itt a bíróságok működésének kulcsszereplőiről van szó. Itt is igyekszem valamit tenni, bár sajnos azt meg kell hogy említsem, hogy egy válságos időszak következik Európára, tehát látszik a recessziónak a fellege mindenfelé, a háború és a háborúból fakadó energiaárnövekedés, amely a jövőben is velünk fog élni mind Európában, mind a világban, nyilván befolyásolni fogja a költségvetés mozgásterét – fogalmazott. Egyúttal kijelentette:

Azt is elismerte, hogy az alacsony fizetések miatt olyan alternatívákban gondolkodnak az igazságügyi alkalmazottak, ami méltatlan a hivatásrendhez, azonban Varga Mihály pénzügyminiszter jelenleg minden emelkedő tételre nemet kell, hogy mondjon. – Viszont érdemes elkezdeni a belső logikát átvilágítani, hogy ott hogyan lehetne akár a meglévő keretek között [kezelni] belső igazságtalanságokat, aránytalanságokat, hogy ha valaki 20 éven át végzi ugyanezt a munkát, akkor legalább a díjazásban legyen különbség aközött, hogy csak féléve végzi-e valaki ugyanazt – vázolt egy megoldási javaslatot Varga Judit, hozzátéve, hogy ő igyekszik „az igazságügyi alkalmazottaknak a szakmai megbecsülését emelni és ezt a kormányban képviselni”, és ebben van más miniszter szövetségese is.

Figyelemre méltó ehhez képest, hogy Orbán Viktor még az április 3-i parlamenti választás előtti rádióinterjújában kijelentette, „a megszorítás egy baloldali gazdasági válságkezelési eszköz”, ami „rendkívül fájdalmas és elhibázott” módszer. – Ha a baloldal nyerne vasárnap, akkor lenne megszorítás. ha pedig a jobboldal nyer, akkor nem lesz megszorítás – mondta a miniszterelnök.

Közvetlenül a megméretés után, április 7-én megismételte, hogy az újjáalakuló kabinet nem készül megszorításokra.

Június 27-én aztán egy ellenzéki kérdésre az Országgyűlés előtt még egyszer megerősítette, hogy nincs megszorítás és nem is lesz.

Szintén érdemes felidézni, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter egy korábbi Facebook-bejegyzésben a baloldali lapok „riogatásának” titulálta a megszorítás vádját, és arról írt, hogy "erősödik a magyar gazdaság teljesítménye, csúcson a foglalkoztatás, kisebb az adóelkerülés, így a folyamatosan csökkenő adók ellenére is magasabb bevétellel számolhatunk."