D. A.;

egészségügyi ellátás;Szolnok;kórház;orvoshiány;

2022-07-07 07:11:00

Orvoshiány miatt a szolnoki kórház nem tudja ellátni a súlyosan sérült, illetve intenzív kezelésre szoruló gyermekeket

A kapcitáshiány miatt műtétek maradnak el.

Bizonytalan ideig nem végez olyan ellátást a szolnok megyei kórház, amely után a gyermekek intenzíves osztályra kerülnének - derül ki Kunetz Zsombor Facebook posztjából.

Az egészségügyi szakember az erről szóló Nemzeti Népegészégügyi Központ határozatát is közzétette. E szerint a kórház rendelkezésére álló feltételek mellett olyan műtét nem végezhető, mely előreláthatólag gyermek intenzíves ellátás igényel.

Kunetz megjegyzi: a szülészeti és a neurológiai, valamint a stroke-ellátás már eddig is akadozott ebben a kórházban, és ez így is marad ebben a hónapban is. Most már azonban nemcsak a felnőtt ellátást, hanem a gyermek ellátást is érinti a humánerőforrás-hiány, ami nem korlátozódik a nyári szabadságok idejére.

A baleseti sérülteket, az altatásos műtétre szoruló kicsiket Szolnokról és annak környékéről a mentőknek Budapestre, Debrecenbe, Miskolcra kell szállítaniuk.