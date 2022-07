Korom Milán;

úszás;Rasovszky Kristóf;vizes vb;

2022-07-08 15:58:00

Rasovszky: Az a nyílt víz szépsége, hogy nem csak úszni kell tudni

Az olimpiai ezüstérmes Rasovszky Kristóf számára felemásan sikerült a hazai világbajnokság, a 25 éves úszó a közelgő Európa-bajnokságon kiköszörülné a csorbát.

Összejött a vártnál fényesebb színű érem a váltóval, viszont öt kilométeren címvédőként mindössze kilencedik lett, majd a 10 km-en olimpiai ezüstérmesként nem ért célba. Ezek fényében, hogy éli meg, inkább félig tele, vagy félig üres a pohár?

A versenyeim után azt mondtam volna, hogy félig üres, vagy inkább, hogy üres a pohár. Utólag most már inkább úgy értékelem, hogy télig tele van. Még akkor is, ha nem annyira tele, mint szerettem volna. – nyilatkozta a Népszavának a hétfői sajtótájékoztató után Rasovszky Kristóf. – Nem lehet mindig a csúcson lenni, van, amikor az ember lekerül a hegy aljára és onnan kell visszamászni. Hat hét van az Európa-bajnokságig, remélhetőleg addigra sikerül a hullám tetejére felúszni, de legalábbis elindulni ebbe az irányba.

Volt annak bármilyen előjele, hogy ezen a világbajnokságon lesznek problémái?

Az edzéseken egyáltalán nem ütötte fel semmi probléma a fejét, azért is volt nagy meglepetés, hogy ennyire nem jött össze. Az 5 kilométer napján is úgy éreztem, minden rendben van. Aztán a 10 km kicsit nehezen indult, nem volt minden tökéletes. Ezt betudtam annak, hogy a negyedik nap és volt már két versenyszámom, úgy voltam vele, majd verseny közben helyreállnak a dolgok. Nem így lett, ezt kellett az elmúlt napokban feldolgoznom.

A magyar úszók medencés időeredményeit nézve előzetesen a hatodik-hetedik helyre volt reális esély, ezzel szemben a valóság azt mutatta, hogy kis túlzással egy karnyújtásra volt az aranyérem. Nyílt víz esetében miért tűnik el a riválisok előnye?

Talán az teszi ezt a csapatot sokkal többre hivatottá, hogy mi nyílt vízen is meg tudjuk úszni ugyanazt az 1500 méteres időt úszni, mint amit a medencében. Míg a németek és az olaszok, akik ott voltak velünk még a dobogón, őket egy jó három perccel előrébb várná a medencés eredmények alapján az ember. A medencében nem két-három ember között kell úszni, hanem van mindenkinek egy saját pályája. Az a nyílt víz szépsége, hogy nem csak úszni kell tudni nagy sebességgel, hanem ezt átvinni a test a test elleni küzdelmekbe és úgy kihozni magunkból a legtöbbet.

Tegyük hozzá, hogy azért a riválisok inkább a medencés versenyszámokra fókuszának.

Igen, nálunk sokkal jobban rajta van a fókusz a nyílt vízen, mivel medencében lassabbak vagyunk. Ha csak az én legjobb időmet nézzük, akkor a másik két befutó emberhez, az olasz Gregorio Paltrinierihez vagy a német Florian Wellbrockhoz képest azt látjuk egy 20-30 másodperccel papíron lassabb vagyok medencében. Ezzel szemben nyílt vízen el tudok velük úszni, plusz úgy néz ki, a csapatért jobban meg tudunk küzdeni, mint saját magunkért.

Miközben Rasovszky Kristófnak nem ez volt a legjobb világeseménye, több fiatal, Betlehem Dávid és Gálicz Péter is megcsillogtatta tudását. Az ő előretörésük egyben azt is jelenti, hogy a jövőben nehezebb lesz bekerülni a csapatba. Ez inkább terhet jelent vagy plusz motivációt ad?

Egyáltalán nem érzem tehernek, sokkal inkább motivál. Dávid hozta az eredményeket 5 és 10 km-en, Peti pedig 25-ön szerzett egyéni érmet. Nagyon jó úszók és versenyzők, Peti is ifjúsági Eb-érmes 10 km-en, Dávid ifjúsági Európa-bajnok. Látom, hogy nagyon keményen dolgoznak, azt várom, hogy lesz még szép eredmény az életükben. Harc lesz azért, hogy ki jut ki egyáltalán egy világversenyre, ez viszi előre a nyílt vízi úszást. Mindig jó az, hogyha nem egyedül van valaki, hanem meg kell küzdeni a pozíciókért, így nem lehet elkényelmesedni.

Alig ért véget ez a világesemény, szinte azonnal jön az augusztusi Európa-bajnokság. Rómában mivel lenne elégedett?

Nem szeretném ezt így megfogalmazni, tavaly is belefutottam, és most a vb előtt is kijelentettem, hogy érmeket reméltem magamtól, aztán nem úgy sült el. Az a célom, hogy a mostani világbajnokság hullámvölgyéből az Eb-n már a hullám tetején ússzak.