A magyar staféta bronzérmet szerzett a 4x1500 méteres vegyes váltók versenyében a nyíltvízi úszók szardíniai Golfo Aranciban zajló világkupa-viadalán.
A Stari Gradban rendezett Eb zárószámában négyszer 1500 métert kellett teljesíteniük a váltóknak.
A tíz kilométeres nyíltvízi úszás olimpiai bajnoka és bronzérmes barátja két éven át arról álmodott, hogy mindketten ott lehessenek egyszerre a dobogón. Álmuk idén nyáron Párizsban valóra vált.
Nyíltvízi úszóink néhány nap különbséggel csatlakoztak a zöld-fehérekhez.
Hatalmas magyar sikert hozott a péntek reggel.
A regnáló világbajnok, Rasovszky Kristóf kilencedik lett.
Egy zenészekből, sportolókból, képzőművészekből és influenszerekből álló csoport látogatott el a diplomatához.
Betlehem Dávid olimpiai kvótát szerzett.
Ezzel hivatalosan is megszerezte az ötkarikás indulási jogot
A 10 kilométeres viadalon a hatkörös verseny utolsó negyedében végig az élen haladt, 1:47:17.6-es teljesítménnyel csapott célba.
Az olimpiai ezüstérmes Rasovszky Kristóf számára felemásan sikerült a hazai világbajnokság, a 25 éves úszó a közelgő Európa-bajnokságon kiköszörülné a csorbát.
Rasovszy Kristóf összetettben – ellenfelének kizárásával – megvédte a címét Abu-Dzabiban.
A megméretésen 27 ország 99 versenyzője vett részt.
Milák Kristóf a második helyet szerezte meg 16,7 százalékkal a szavazáson.
A két magyar versenyzőkét nappal korábban még a Kvangdzsuban zajló világbajnokságon vett részt.
Mohamed Ibrahim 12 perccel maradt le a magyar versenyző mögött a nyílt vízi úszás 5 kilométeres számában.
Rohács Réka a nyolcadik helyen zárt.
A női úszók között a svéd Sarah Sjöström diadalmaskodott.
Egy-egy arany- és ezüstérem után a leghosszabb távon sem talált legyőzőre a 21 éves magyar a nyílt vízi úszók glasgow-i Európa-bajnokságán.
Olasz Anna a 11. helyen végzett 10 kilométeren, Székelyi Dániel pedig a 14. lett.
A másik magyar induló, Székelyi Dávid a tizedik lett.
Rasovszky Kristóf negyedikként zárta a nyíltvízi úszók világkupa-sorozatát, miután nyolcadik helyen ért célba a hongkongi záróviadalon.
Rasovszky Kristóf nyerte a nyíltvízi úszók 10 kilométeres világkupa versenyét a kanadai Quebecben.
Rasovszky Kristóf és Kalmár Ákos sem jutott döntőbe 1500 méter gyorson szombaton a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon: előbbi 24., utóbbi 26. helyen zárt.
Rasovszky Kristóf feladta a 25 kilométeres viadalt a vizes világbajnokság nyíltvízi úszóversenyeinek zárónapján, Balatonfüreden.
Rasovszky Kristóf ötödik lett a nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyében a vizes világbajnokság keddi napján Balatonfüreden.