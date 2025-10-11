Rasovszky Kristóf: Jobban örültem Betlehem Dávid érmének, mint a sajátomnak

A tíz kilométeres nyíltvízi úszás olimpiai bajnoka és bronzérmes barátja két éven át arról álmodott, hogy mindketten ott lehessenek egyszerre a dobogón. Álmuk idén nyáron Párizsban valóra vált.