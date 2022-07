Danó Anna;

Gulyás Gergely;kormányinfó;egészségügy;

2022-07-08 08:24:00

„Amíg háború van, addig tévedés lenne béremelésről beszélni az egészségügyben”

Se maszk, se pénz, se bocsánatkérés – röviden így foglalhatók össze Gulyás Gergely miniszter lapunk kérdéseire adott válaszai.

A kormány egyelőre nem félti az egészségügyet a forint értékének brutális zuhanásától – legalábbis ez következik abból, amit a kancelláriaminiszter válaszolt lapunk érdeklődésére. Arról kérdeztük Gulyás Gergelyt, hogy készülnek-e kompenzálni a forint értékvesztését az egészségügyben. Ez ugyanis a gyógyszerek, az orvosi eszközök, a gyógyítási anyagok beszerzése miatt okozhat gondokat az intézmények gazdálkodásában.

Gulyás Gergely szerint tavaly 86 milliárd forintos költségvetési többlete volt a szektornak, idén lehet, hogy „ a többlet kevesebb lesz.” A miniszter optimizmusát az ágazatban igencsak meglepőnek tarthatják, ugyanis a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint az elmúlt évben a kasszának nemhogy többlete nem volt, hanem 406 milliárdos hiánnyal zárt.

Megkérdeztük Gulyás Gergelyt Takács Péter minapi kijelentéséről is. Az egészségügyért felelős államtitkár a Mandinernek adott interjújában arról beszélt, hogy van mozgástér az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ennek kapcsán érdeklődtünk Gulyás Gergelytől, mekkora mozgásteret kapott az államtitkár Varga Mihály pénzügyminisztertől? A kancelláriaminiszter szerint

Megjegyezte: a kormánynak az a célja, hogy folytatódjon a béremelés, ám amíg háború van és az elszálló energiaárakkal kell küzdeni, addig tévedés lenne béremelésről beszélni az egészségügyben.

Gulyástól arról is érdeklődtünk, hogy az orvosi bérek emelésének következő lépcsőjét az orvosi kamarával megkötött eredeti megállapodás szerint juttatják-e el az orvosokhoz, vagy Takács Péter egészségügyi államtitkár nyilatkozata szerinti teljesítmény elemekhez kötött differenciálással adnák oda.

– mondta. Hozzátette: Takács Péteren kívül is vannak a kormányzatban, akik szerint jobban is el lehetne osztani az orvosi béremelésre szánt összeget. Így amennyiben az államtitkár az orvosi kamarával való egyeztetéssel más megállapodásra jut a pénz elosztásról, a kormány azt is elfogadja.

A kormányt leköti, hogy a sűrűn változó külső körülmények között megvédje az eddigi eredményeit – derült ki Gulyás Gergely szavaiból arra a felvetésünkre, hogy terveznek-e fizetésemelést a közszférában, ahol a munkavállalók épp most jelentették be 20 százalékos béremelési igényüket az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban. Hozzátette azt is, hogyha van terület, ahol a béremelés indokolt, az a fegyvereseké és a pedagógusoké.

Kérdeztük a minisztert járványhelyzetről is. - Nem emelkednek annyira az esetszámok, hogy szükség lenne óvintézkedésekre a koronavírus-járvány miatt – reagált arra, hogy mit kívánnak tenni, miután az elmúlt héten minimális tesztelés mellett is 53 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma.