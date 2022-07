Gulyás Erika;

boltzár;Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete;vasárnapi nyitvatartás;munkaerőhiány;infláció;

2022-07-08 14:22:00

Nincs egyetértés a szakszervezetek között a vasárnap délutáni boltzárról, szerintük ez nem oldja meg a munkaerőhiányt

Eddig nincs hivatalos támogatója annak a tervnek, hogy vasárnap 12 órakor zárjanak be az üzletek, de az ötletgazda szakszervezet nem adja fel – tudta meg lapunk.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) online aláírásgyűjtésbe kezd, miután a terület ágazati párbeszéd bizottságának tegnapi ülésén a testület munkájában résztvevő másik munkavállalói érdekképviselet és négy munkaadói szövetség sem támogatta a részleges vasárnapi boltzárról szóló javaslatukat.

Az érdekképviselet hétfőn hozta nyilvánosságra az ötletet, hogy a kereskedelem munkaerőhiányát csökkentené, ha a vasárnap is működő üzletek 12 órakor bezárnának, így a forgalmas hétköznapi időszakokban többen lennének bevethetők a munkába. A héten az agrártárca közleményben jelezte, hogy a kormány nem foglalkozik ilyen kérdéssel, tegnap pedig az is kiderült, a kereskedelemben érdekelt vállalkozások szövetségei sem tartják jónak a javaslat időzítését. Vezetőik közül Vámos Györgyöt, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát értük el, ő azonban mindössze annyit közölt, hogy az elutasítás egy korrekt beszélgetés végén született meg, a részletek ismertetését azonban átengedte a részleges vasárnapi boltzár kezdeményezőjének.

Karsai Zoltán, a KASZ elnöke lapunknak úgy értékelt, hogy a kereskedelmi cégek megosztottak,

Hasonlóan fogalmazott kérdéseinkre reagálva a másik kereskedelmi szakszervezet, az Egyenlő.hu elnöke is (Korábban Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete volt a nevük). Bubenkó Csaba ugyanakkor azt is kiemelte, hogy ők évek óta következetesen a teljes vasárnapi boltzárat támogatják, ám most nem tartják aktuálisnak a kérdés felvetését. A bolti alkalmazottaknak több ok miatt sem tetszik, ahogy a munkáltatók bánnak velük, hiszen a nagy külföldi áruházláncok nyugati üzleteiben a magyar fizetések duplájáért háromszor annyian dolgoznak, mint itthon.

Mivel a vasárnapi vásárlási lehetőséggel kapcsolatos vásárlói vélemény is folyamatosan változik, Bubenkó Csaba hozzátette, hogy egy ilyen lépés előtt társadalmi egyeztetésre lenne szükség. Ő egy legalább 15 százalékos általános béremelést tartana szükségesnek, amely a minimálbér és garantált bérminimum körül keresőknek és az e fölötti fizetési kategóriákban lévőknek is javítaná a helyzetét. A sok százezres bolti fizetésekről szóló hírek miatt kevesen tudják, hogy sokan még ma is csak 120-150 ezer forintot kapnak kézhez, márpedig ekkora összegből a száguldó infláció miatt lehetetlen kijönni – tette hozzá.

A béremelésekért egyébként közösen harcol a KASZ és az Egyenlő.hu, ahogy szerveztek már közös sztrájkot is – hangsúlyozta Bubenkó. Vagyis nem általános ellentét van a két nagy kereskedelmi szakszervezet között, csak a vasárnapi boltzár kérdésében nem értenek egyet.