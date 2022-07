nepszava.hu;

Karácsony Gergely;buszok;tömegközlekedés;

2022-07-09 19:02:00

Karácsony Gergely: ötszáz buszt kellene azonnal lecserélni

A városvezető azt hangoztatta, a járműcsere-program nem halasztható, s nem tűrhetik, hogy bármiféle rövidlátó politikai kicsinyesség akadályozza ezt.

„Félelmetes látványt nyújtott az égő csuklós busz Kispesten. A 950-es járaton közlekedő Volvo 7000A buszon a tüzet műszaki hiba okozta, személyi sérülés szerencsére nem történt, a busz azonban szinte teljesen megsemmisült a tűzben. Sajnos, nem egyedi eset, hogy kigyullad egy-egy busz” - írta szombat délutáni Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely.

A főpolgármester emlékeztetett, 5-6 éve sorozatos tűzesetekkel kellett foglalkoznia az előző városvezetésnek. Műszaki hiba mindig történhet, de a legfőbb ok, hogy végletekig elöregedett a budapesti buszállomány, amit a legnagyobb gondosság mellett is képtelenség zökkenőmentesen üzemeltetni. A politikus azt hangoztatta, a klímaválságra adott legokosabb válasz a közösségi közlekedés fejlesztése. A közösségi közlekedés fejlesztésének következő lépése pedig a régi, kényelmetlen, benzinfaló és környezetszennyező járművek cseréje kellene legyen. Megjegyezte, a kormányzati elvonások miatt a korábbiaknál is kevesebb jut a járművek lecserélésére, de mi nem mondunk le, nem is mondhatunk le a budapestieket szállító járművek cseréjéről. Még idén érkeznek új buszok bérleti konstrukcióban a BKV-hoz, és éppen tegnap kötött új szerződést a BKK 150 busz vadonatúj buszra cserélésére.