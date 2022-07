nepszava.hu;

Alkotmánybíróság;sztrájk;pedagógusok;MSZP;Kunhalmi Ágnes;

2022-07-09 18:34:00

Alkotmánybírósághoz fordulnak az ellenzéki együttműködés pártjai a pedagógusok sztrájkjogának csorbítása miatt

Az MSZP kezdeményezésére a demokratikus ellenzéki pártok parlamenti képviselői benyújtották az Alkotmánybíróságnak azt a beadványt, amelyben indítványozták a pedagógusok sztrájkjogának ellehetetlenítését tartalmazó szabályozás megsemmisítését - derül ki a párt társelnökének szombati közleményéből.

Kunhalmi Ágnes - aki egyben a kulturális bizottság alelnöke is - úgy látja, az Országgyűlés kiüresítette a pedagógusok sztrájkhoz való jogát, lényegében megtiltva számukra, hogy sztrájkoljanak, megfosztja őket attól a lehetőségtől, hogy érdekeik érvényesítése érdekében nyomást gyakorolhassanak munkáltatójukra. Ráadásul az is kiderült, hogy a kormány megtévesztette a közvéleményt és a pedagógusokat is, amikor azt állította, hogy a januári figyelmeztető sztrájk törvénytelen volt, mivel a Kúria úgy döntött, hogy a sztrájk nem volt jogellenes.

A sztrájk a magyar és a többi európai uniós tagállam alkotmánya alapján is alapvető jog, amitől sem a pedagógusokat, sem másokat nem lehet alapos, alkotmányos indok nélkül megfosztani.