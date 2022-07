Horváth Gábor;

Egyesült Államok;félidős választások;abortusztilalom;

2022-07-11 16:15:00

Árt az abortusztilalom a republikánusoknak

A legfelsőbb bíróság húzása elgondolkodtatta azokat a középosztálybeli nőket, akiknek voksai meghatározók lehetnek ősszel.

A szakadó esővel dacolva szombaton több ezer ember tüntetett a Fehér Ház előtt, követelve, hogy Joe Biden elnök tegyen többet a terhességmegszakítás lehetőségének megvédéséért. A legfelsőbb bíróság két héttel ezelőtti döntése visszaadta a tagállamoknak az abortusz szabályozását, amivel a konzervatív törvényhozási többségű államokban 40 millió szülőképes korú nő vesztette el az önrendelkezéshez való alkotmányos jogát. Az elnök pénteken rendeletben utasította az egészségügyi minisztériumot, hogy minden lehetséges eszközzel biztosítsa az abortusz lehetőségét – tegye országosan elérhetővé az úgynevezett „esemény utáni” és a terhességet megszakító tablettákat, illetve garantálja az érintettek személyes adatainak védelmét. Ez a tüntetők szerint nem elég, Biden kezét azonban megköti a legfelsőbb bíróság ítélete, arról nem beszélve, hogy egy következő, netán republikánus elnök gond nélkül felülírhatja a rendeleteit.

Az elnök pénteken azt üzente a választóknak, hogy kezükben van a döntés: a november 8-i „félidős” választásokon juttassanak a kongresszusba az abortusz lehetőségének megőrzését ígérő – azaz demokrata párti – jelölteket. Egyelőre azonban nem világos, hogy ez a szempont felülírja-e az infláció, elsősorban a magas benzinárak miatti aggodalmat. A felmérések szerint a többség elégedetlen a kormányzat gazdaságpolitikájával és azt gondolja, hogy a republikánusok hatékonyabban kezelnék a helyzetet.

Novemberben mind a 435 képviselőről és a szenátus 100 tagja körül 34-ről döntenek a választók. A statisztikai módszereket alkalmazó fivethirtyeight.com honlap szerint a republikánusoknak jelenleg 87 százalék esélyük van a képviselőházi többség megszerzésére, a szenátusban azonban csak 53 százalék a sanszuk a fölénybe kerülésre. Mitch McConnell, a szenátus republikánus kisebbségének vezetője jelezte, hogy a kongresszusi többség birtokában országos abortusztilalmat vezetnének be. Ehhez vagy a Fehér Házat vagy az esetleges elnöki vétót felülíró 60 szenátusi helyet kellene megszerezniük – az utóbbi esélytelen.

Ráadásul máris látszik, hogy a legfelsőbb bíróság húzása elgondolkodtatta azokat a középosztálybeli nőket, akiknek voksai meghatározók lehetnek ősszel. A döntés előtt a közvélemény-kutatások átlagában egy százalékkal vezetett a generikus republikánus jelölt, most viszont az „arc nélküli” liberálisnak van két százaléknyi előnye. Ha a tendencia tartós marad, akkor novemberig még tovább javulhatnak a Demokrata Párt esélyei. A vallási kérdésekre fókuszáló Public Religion Research Institute friss felmérése szerint az amerikaiaknak csak 12 százaléka támogatná az országos abortusztilalmat, míg 53 százalék helyesnek tartaná, ha a kongresszus törvényben védené meg a nők önrendelkezési jogát. A republikánusok többsége is ellenzi a fogamzásgátlás korlátozását, az abortusz bűncselekménnyé nyilvánítását, a gyógyszeres terhességmegszakítás vagy az abortusz érdekében más államba való átutazás tilalmát. Nem véletlen, hogy a jobboldali politikusok kerülik a témát és inkább a gazdasági nehézségekről szeretnek beszélni. Utóbbiakat Biden az oroszok ukrajnai háborújának számlájára írja – jóllehet a pénzromlás Európához hasonlóan az Egyesült Államokban is korábban kezdődött.