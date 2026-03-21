Obama béna kacsává vált

A republikánusok megszerezték az ellenőrzést a képviselőház mellett a szenátus felett is, ezzel jelentősen megnehezíthetik Barack Obama kormányzását elnökségének hátralévő idejében. A konzervatív politikai erő még az előzetes felméréseket is felülmúlva legalább 52 képviselői helyre tett szert a szenátusban. A demokraták legalább hét helyen vesztettek, s „adták át” a képviselői helyet a republikánusoknak. Amire csak nagyon kevesen számítottak, a republikánusok még Észak-Karolinában is győzni tudtak, itt Thom Tillis szűk többséggel előzte meg republikánus kihívóját, Kay Hagant. A választás akkor dőlt el a republikánusok javára, amikor kiderült, hogy Iowában is a republikánus jelölt, Joni Ernst aratott diadalt a demokrata Bruce Braley-jal szemben.