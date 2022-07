Doros Judit;Vas András;Soproni H. Lajos;

euró;forint;gyengülés;árfolyam;Magyarország;

2022-07-11 16:30:00

Nekünk fáj a drága euró, a szlovákok és az osztrákok úsznak a boldogságban

Megnőtt a határ menti bevásárlóközpontok forgalma, a szlovákoknak, osztrákoknak most megéri nálunk bevásárolni. A magyarok 90 százaléka elfogadta, hogy drágább lett a külföldi utazás, a használtautó-piac viszont tovább dübörög.

– Nincs roham, láthatóan kivárnak, vagy inkább úgy mondom, csodára várnak, akik külföldre mennek nyaralni és eurót kell váltaniuk – állította egy kaposvári pénzváltó alkalmazottja. – Csak az utolsó pillanatban, sokszor az indulás előtti nap jönnek, hátha erősödik a forint, aztán amikor már nem tudnak tovább várni és kénytelenek váltani, persze szentségelnek, szidják a kormányt, mennyire megdrágította a nyaralásukat.

Úgy tűnik, az utazási kedvet nem csökkentette az erős euró, aki külföldön akar nyaralni, inkább vállalja a megnövekedett költségeket – ezt mondta lapunknak Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége elnöke. Szavai szerint jelenleg Horvátország, Törökország és Görögország a sláger, de van érdeklődés Egyiptom, Tunézia, Olaszország és Spanyolország iránt is, sőt az utóbbi időben nagyon népszerű lett az Egyesült Államok, mint úti cél: ebből is látszik, hogy a kiválasztás szempontjait nem az határozza meg, hol kell euróval vagy dollárral fizetni.

Akik novemberben, decemberben vagy januárban foglalták le a nyári útjukat, azoknak is szembe kell nézniük azzal, hogy az időközben megnövekedett költségek egy részét rájuk hárítják az utazási irodák. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az utazni vágyók több mint 90 százaléka elfogadta az áremelést, amelynek vélhetően részben érzelmi okai is vannak: aki a Covid miatt immár két éve készül egy külföldi útra, nem fogja visszamondani a magasabb árú nyaralást.

– derül ki az ingatlan.com felméréséből. Elsősorban Budapesten, a nyugati határ mentén, illetve a Balaton Somogy megyei részén nőtt az eurós ajánlatok száma – utóbbi helyen már miden ötvenedik hirdetés eurós –, és leginkább az átlagosnál jóval nagyobb értékű ingatlanoknál, villáknál, nagy alapterületű belvárosi lakásoknál jellemző az eurós vételár.

– A drasztikus árfolyamváltozás miatt alig néhány hónap alatt a külföldi vevők számára bő tíz százalékkal olcsóbb lett a magyar piac – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője –, ami már érezteti is a hatását, hiszen egy hónap alatt 30 százalékkal nőtt a külföldi érdeklődők száma. Ők igazán akkor nyerhetnek nagyot, ha a vételárat euróról váltják át forintra, vagyis számukra a forintgyengüléssel eljött a Kánaán.

A Datahouse adatai szerint az év első felében közel tíz százalékkal több kocsit honosítottak, mint tavaly ilyenkor. - Nem hiszem, hogy a forintgyengülés miatt csökkenne a behozatal, ugyanis továbbra sincs elegendő új autó, ráadásul a drága euró azoknak is folyamatosan növeli az árát – vélekedett egy kaposvári használtautó-autókereskedő. – Az orosz-ukrán háború kitörése óta már majdnem 10 százalékkal nőttek az árak, de a keresleten ez meg sem látszott. Személyautóban jellemzően a kis, városi kocsikat, az alsó-közép-, illetve a felsőkategóriás autókat keresik.

– Az árfolyam-változások hatása már tapasztalható a Média Markt azon áruházainak eredményeiben, melyek rövid idő alatt elérhetőek a szomszédos országokból – tudtuk meg a zömmel tartós műszaki cikkeket forgalmazó áruházlánctól. A hazai vásárlók közül pedig többen előrébb hozták a vásárlásaikat, elsősorban nagyháztartási gépek és drágább kategóriájú műszaki termékek esetén. Több import árucikk is megdrágult 5-25 százalékkal, s elkerülhetetlen, hogy a magasabb beszerzési árak idővel megjelenjenek majd a fogyasztói árakban is – tették hozzá.

A Tesco kommunikációs osztálya arról számolt be lapunknak, hogy egyes határ menti boltjainál érzékelhető olyan forgalomnövekedés, ami külföldi vásárlókhoz köthető. A Tesco 2021-ben 27 000 terméket forgalmazott, ebből több mint 21 000 hazai eredetű. Bővítették a Clubcard-áras termékeiket körét is. A Spar hazai üzletlánc határ menti boltjaiban egyelőre nem érzékeltek nagyobb forgalomnövekedést – mondta a Népszavának Maczelka Márk kommunikációs vezető -, s mivel termékeik több, mint 90 százaléka hazai beszerzésű, így az euróárfolyam importot érintő hatása náluk nem jelentkezik erőteljesen. A legtöbb üzletláncnál egyébként az a tapasztalat, hogy a vevők „lefelé” vásárolnak, vagyis megnőtt a saját márkás olcsóbb, vagy leárazott, akciós termékek forgalma.

Újraindul a benzinturizmus, ha tovább gyengül a forint

Az osztrákok most jól járnak, ha hozzánk jönnek elkölteni a pénzüket, mert az átváltott eurójuk a gyenge forint miatt jóval többet ér. Egyelőre azonban nem látni, hogy többen lennének Sopronban, ahova a COVID-19-zárlat feloldása óta fokozatosan térnek vissza, de messze nincsenek annyian, ahányan a világjárvány előtt voltak. Kivételt csak az az időszak jelentett, amikor a sógorok nálunk hatósági áron tankolhattak.

– Most heti 3-5 osztrák jön, akik többnyire kényszertankolók, ma egy hölgy a benzinár láttán visszaült a kocsijába és elhajtott – újságolta egy töltőállomás-kezelő. Ellenben múlt év novemberétől majdnem május végéig, amíg a külföldi autósok is 480 forintot fizettek a benzin és a gázolaj literjéért, a napi forgalom mintegy 30 százalékát az osztrákok adták. A leginkább látogatott kutaktól naponta 6-7 ezer litert vittek, ami újra bekövetkezhet. Jelenleg ugyanis literenként 2 euró 10 vagy 20 centbe kerül a 95-ös benzin Ausztriában, ami az itthoni piaci árnál már annyival magasabb, hogyha folytatódik a forintromlás, a benzinturizmus újból elindul.

– mondta egy pénzváltó. Az osztrákok számára kedvező árfolyam lendített a forgalmon. Attól azonban messze elmarad, amit akkor tapasztaltak, amikor hatósági áron tankolhattak. Annak idején elsőként a Kronen Zeitung számolt be arról, aztán a többi osztrák újság is, hogy nálunk az ausztriai autósok akár 40-50 eurót is spórolhatnak a tankoláson. A hírre a kutakat és a pénzváltókat is megrohamozták. Mostanság a gyenge forintnak azért nincs ilyen hatása.

– Az édesanyámmal és a két lányommal havonta egyszer jövünk fodrászhoz és kozmetikushoz – árulta el Alexandra, aki Baden mellett lakik, és nem a forint mélyrepülése hozta a soproni plázában működő szalonba, hanem az, hogy Ausztriában a szépítkezésért mindig is többet kellett fizetni. Az osztrákoknál egy drága, és egy közepes árkategória létezik, a magyar díjszabás pedig az utóbbi felét teszi ki. Az árfolyamot nemigen figyeli, mert ahogy eddig, úgy ezután is euróban fizet a fodrásznak. Más üzletbe nem néz be, cigarettát sem vesz nálunk, mert csak centekkel olcsóbb, legfeljebb egy kávét iszik és megy haza.

A gyatra forint a patyolat látogatottságát sem dobta meg, márpedig ott rendszeresen sok volt az osztrák vendég.

– magyarázta Ágnes, az üzletvezető, akit nemcsak ez az új helyzet nyugtalanít, hanem az is, hogy nem kizárható a szeptemberi újabb határzár.

Az egyre értéktelenebb forintnak az éttermekben sem mutatkozik meg a hatása. Évente 3-4 alkalommal, miként korábban is, általában ugyanazok az osztrákok, főként nyugdíjas házaspárok a magyar határhoz közeli vendéglőket keresik fel. Enni jönnek hozzánk, mert még megéri, de ki tudja meddig, hiszen amennyiben a drágulás üteme megmarad, akkor rövid időn belül az éttermi árak is kiegyenlítődnek. Most már nekik is szemet szúr az árak rohamos növekedése.