2022-07-11 16:45:00

Az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnöke az év végéig is fenntartaná a hatósági árakat, de a globális minimumadó ügyében mégsem ment neki Washingtonnak

Csak Brüsszelnek adott egy „sallert”.

Amennyiben szükséges és továbbra is be kell avatkoznunk, hogy ne legyen 15 vagy 20 százalék körüli infláció, akkor akár év végéig is fenn kell tartani a benzin- és az élelmiszerárstopot is – közölte az atv.hu kérdésére Bánki Erik. Kiderült, a parlamenti gazdasági bizottság elnöke nem egészen értett egyet Hernádi Zsoltnak az ATV Heti Napló című műsorában elhangzott szavaival.

A Mol elnök-vezérigazgatója, ahogy arról a Népszava is beszámolt, úgy fogalmazott, hogy „messze túl vagyunk azon a ponton, ameddig az árstopot fenn lehet tartani”. Az ügyben hazardírozásról, a 480 forintos benzin tarthatatlanságáról, és előbb-utóbb bekövetkező üzemanyaghiányról is beszélt, ám Bánki Erik azzal vágott vissza:

Megemlítette még, hogy a hatósági árak kivezetésével egyetért a Monetáris Tanácsba jelölt Kardkovács Kolossal, aki a gazdasági bizottság ülésén azt mondta, hogy az akkor lehetséges, amikor „már az inflációs nyomás enyhül”. Szerinte ugyanis „az a kulcsfontosságú a gazdaságpolitikai döntéseinkben, hogy a lakosságot minél jobban meg tudjuk óvni az extra terhek alól”.

Az „óvó” szerep része lehetett, hogy az Orbán-kormány megvétózta az Európai Unió tervét a globális minimumadóról, ám erra az Egyesült Államok pénteken bejelentette, hogy felmondja a Magyarországgal 1979-ben kötött, a kettős adóztatást kizáró egyezményét. Arról lapunk is írt, hogy a gazdasági bizottság emiatt visszavágna az amerikaiaknak egy szombaton érkezett, a testület hétfői ülésének napirendjét kiegészítő javaslat szerint.

Végül azonban a 444 tudósítása szerint csak az EP-képviselőkkel keménykedik a Fidesz politikai nyilatkozata, az amerikai kormánnyal nem. A bizottság által elfogadott és a Országgyűlés elé terjesztendő úgynevezett politikai nyilatkozatában, mint írja a lap, visszaszólnak az Európai Parlamentnek, amelynek nem tetszett, hogy a kormány megvétózta a globális minimumadót, de „az USA-ról viszont szó sem esik a szövegben”.

Az előterjesztés „burkolt fenyegetésnek és politikai nyomásgyakorlásnak” értékeli, hogy az Európai Parlament a helyreállítási alapot is megemlítette állásfoglalásában, aminek semmi köze a globális minimumadóhoz.

Ugyanakkor az ellenzéki Z. Kárpát Dániel (Jobbik) azt gyanította, valamilyen nemzetközi nagyberuházást próbálhat idecsábítani a kormány, amikor fenn akarja tartani az „adóparadicsomi állapotot". A párbeszédes Tordai Bence szerint a vétó része a helyreállítási alap körüli játszmának, míg az MSZP-s Vajda Zoltán „dedós, óvatoskodó" politikai nyilatkozatot említett, pedig „hadüzenetet is lehetne küldeni"