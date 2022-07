nepszava.hu;

2022-07-11 17:57:00

Államtitkár: Böjte Csaba már akkor gyerekeket mentett, amikor Gyurcsány barátai, rokonai még Ceausescuval paroláztak

„Miért támadja a baloldal Böjte Csabát?” - tette fel a „kérdést” a Parlament hétfői ülésén a kormánynak címezve a KDNP képviselője.

Vejkey Imre mondandójában felhánytorgatta, hogy egy múlt heti felszólalásban Varju László, a DK képviselője többek közt azt mondta, Önök az én szememben a gyermekrontók pártja”. A kormánypárti politikus szerint a mostani ügy is fényesen bizonyítja, hogy az ellenzék 2022-ben is az „őszödi beszédmondó mocsarában tengődik és még ma is csak a Gyurcsány Ferenc által még 2006-ban lediktált kisokosból tanul moralitást.” Az ellenzéki politikus mondandójáról szólva azt mondta, az egy olyan méltatlan támadás volt Böjte Csaba ellen, mely még a baloldalhoz is méltatlan. Emlékeztetett, az erdélyi ferences szerzetes évtizedek óta mutat mindannyiunknak példát szolgálatból, hitből és törődésből.

Mindenképp ízléstelen ez a dolog, ami nem áll messze a baloldaltól - kezdte a válaszadást , a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós erre többek közt példaként azt hozta fel, hogy néhány évvel ezelőtt a Hableány-tragédia után Szabó Tímea orbánozott és mindenféle hazug állításokat mondott”.

Majd ezt követően azzal folytatta,

Soltész Miklós kitért a közjátékra, mivel azt mondta „ez a társaság” nem veszi azt se figyelembe, miközben „jól mulatnak”, hogy Csaba testvér hatezer gyereket nevelt fel közösségével, 26 bentlakásos intézményt és 46 napközi otthonos ellátást tart fent, s ő maga fordult a hatóságokhoz amiatt, aminek eredményeképp megszületett az ítélet. „És ez után merik azok, akik röhögnek, itt nevetgélnek, gyalázkodnak, őt ízléstelen módon bántani” - fogalmazott.

Vejkey Imre erre úgy reagált, hogy bár ami történt, arra nem lehet szavakat találni, a bűnösnek el kell nyernie méltó büntetését, de feltétlenül kívánatosnak tartaná, hogy a közbeszédből a hasonló aljas megnyilvánulások lassan kikopjanak. Megjegyezte, különféle érzelmek váltakoztak benne, amikor Varju László gyermekrontónak nevezte a kormánypártokat. Először dühös indulat, aztán az értetlenség töltötte el, amikor az ellenzéki politikus logikáját próbálta magáévá tenni.

Végül a sajnálat és a szánakozás lett rajta úrrá.

Soltész Miklós még viszontválaszként szót kért. A legszomorúbbnak a baloldali képviselőket tartotta, akiket nézett a felszólalás alatt. „Jókat szórakoztak mondatain” - jegyezte meg. Majd azzal folytatta, volt-e bármilyen következménye bárminek a baloldalon. „Gréczy Zsoltnak volt következménye? Először tagadta, lemondott, majd utána újra itt ül a Parlamentben”. Végezetül egyértelművé tette: mind Böjte Csaba, mind a megmentett gyerekek számíthatnak a kormányra.

A két KDNP-s politikus dialógusának előzménye, hogy harminc év végrehajtandó börtönre ítélte pár héttel ezelőtt elsőfokon a csíkszeredai bíróság a dévai Szent Ferenc Alapítvány egyik volt alkalmazottját, aki az ügyészek szerint tíz éven keresztül, 2007 és 2017 között rendszeresen és akadálytalanul bántalmazta szexuálisan és fizikailag a rábízott gyermekeket az alapítvány két Hargita megyei bentlakó otthonában. A szervezet neve összefonódott Böjte Csaba ferences szerzetes nevével.