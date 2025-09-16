Soltész Miklós szomszédja azt mondta, a cél az volt, hogy megakadályozzák a bejutást arra a telekre, ahova ő építkezni akart. A bíróság elsőfokon az államtitkárnak adott igazat, aki szerint szomszédja egy másik átjárón meg tudja közelíteni telkét.
Miért? Mindig át fogjuk adni Azerbajdzsánnak az örmény katonatiszteket lefejező baltás gyilkosokat?
Az államtitkár azt hangsúlyozta, hogy merjék az emberek megvallani hitüket akkor is, ha az egyházban is vannak bűnök.
Úgy véli, később elcsendesednek a kritikusok, mivel mindenki belátja, hogy egy-egy ilyen döntés a közösséget, az országot és a köznevelést szolgálja.
Elárulta azt is, mely tulajdonságoknak kell jelen lennie egy keresztény ember mindennapjaiban.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára ugyanis úgy véli, ha ma meglátjuk a szivárványt, automatikusan az LMBTQ-propaganda jut eszünkbe.
Ezúttal Soltész Miklóst találta méltónak az elismerésre a korábban KGB-ügynökként tevékenykedő orosz egyházfő.
„Miért támadja a baloldal Böjte Csabát?” - tette fel a „kérdést” a Parlament hétfői ülésén a kormánynak címezve a KDNP képviselője.
Soltész Miklós államtitkár jelentette be, hogy Magyarország fegyver helyett miseborszállítmányt küld az ukrajnai hívő közösségeknek.
A kicsiknek most nem kellett imádkoznia a nemzet vezetőiért, de egy órán át hallgathatták az egyházügyi államtitkárt és politikus társait.
A szervezésbe beleszólni ugyan nem tud a magyar kormány, de ettől még rákölthet egy vagyont, mint azt Soltész Miklós államtitkár világossá tette.
Nem kérünk az exportált afrikai gyerekekből, inkább a családokra költünk - fejtegette az Orbán-kormány nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.
A hívő, keresztény szülők számára biztosítani kell, hogy gyermekeiket vallási meggyőződésüknek megfelelő iskolába járathassák - még akkor is, ha ezt egyébként nem akarják. Legalábbis ez derül ki Soltész Miklós Magyar Időknek adott nyilatkozatából.
Az általam adott interjú önmagáért beszél, Soltész Miklós egyházügyi államtitkár közleménye pedig valami másról. Aki a szavaimból keresztényellenességet vizionál, az vagy nem ért magyarul, vagy rosszindulatú, esetleg mindkettő - reagálta Bárándy Gergely a KDNP alelnökének mondataira.
Magyarország összegyűjti a migrációs válsággal kapcsolatos, az elmúlt két és fél hónap során összegyűlt tapasztalatait, és egyebek mellett ezek átadásával segíti Horvátországot és Szlovéniát - ezt a magabiztos kijelentést Soltész Miklós tette az állami médiumok reggeli műsoraiban. (Járt az "M1 Aktuális" csatornán és a Kossuth rádióban is)
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a székelyföldi Hargitafürdőn vett részt és mondott beszédet vasárnap a helyi Szent István-templom búcsúünnepén. Soltész úgy fogalmazott, hogy Szent István az idegenek befogadására tanított intelmeiben, de a gyepűk kiépítésével meg is védte az országát (Jelen esetben ez lehet a mai határzár metaforája).
Nincs szükség új egyházi törvényre, a meglévő jogszabályon azonban még lehet csiszolni - jelentette ki a Magyar Hírlapnak Soltész Miklós.
Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint nem kerülhet olyan új egyházi törvény a parlament elé, amelyet a kereszténydemokrata politikusok és az egyházak megkérdezése nélkül dolgoznak ki. Előzőleg Erdő Péter bíboros tiltakozott egy teljesen új törvény megalkotása ellen, amelyről nem kérték ki a véleményét, majd Semjén Zsolt pártelnök nyilatkozta, hogy egy egyeztetés nélkül elkészült törvényt a KDNP nem fog megszavazni.
A nevelőszülőknek írt levelet Soltész Miklós. A szociális államtitkár a változásokról tájékoztatta a családokat, többek között arról, hogy a nevelőszülőség január 1-étől foglalkoztatási jogviszony lett.
A gyermekétkeztetésre fordítható támogatás mintegy hét milliárd forinttal emelkedhet jövőre, ez több mint 13 százalékos növekedés - közölte Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkára szombaton budapesti sajtótájékoztatóján.
Jövőre a szociális és a gyermekvédelmi ágazatban dolgozók is megkapják a korábban elmaradt béremelést - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi)szociális és családügyi államtitkára csütörtökön Debrecenben.
Soltész Miklósnak inkább a szomorú valóságról kellene beszélnie, nem a kormányzati sikerpropagandát tolni. A tények az Orbán-kormány családpolitikájának kudarcát mutatják: egymillió gyermek él szegénységben, félmillió éhezik. Éves szinten több mint 5%-kal csökkent a születésszám és ma már minden ötödik felnőtt csak egy hétig tudná eltartani családját tartalékaiból, ha elveszítené állását. A második Orbán-kormány utolsó évére a gyermekvállalás az egyik fő szegénységi kockázattá vált! - írja közleményében Bangóné Borbély Ildikó.
Elsősorban Budapesten és a nagyobb városok agglomerációiban kellene több bölcsődei hely - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkára az MTI-nek. Soltész Miklós beszélt arról is, hogy jelenleg több mint 37 ezer hely van, de hamarosan átfogó felmérés készül a bölcsődei helyek számáról. Az MTI tudósítóinak beszámolói szerint több településen sikerült megoldani a gyerekek elhelyezésének gondját.
Életkortól, pártállástól függetlenül a lakosság többsége egyetért a jelenlegi abortusszabályozással, sokan enyhítenének is rajta, és csak nagyon kevesen tartanák indokoltnak a szigorítást. Ez derült ki a Medián "Mit gondol a magyar lakosság az abortuszról" című felméréséből. A megkérdezettek csupán 2 százaléka nem fogadja el a művi terhességmegszakítás egyetlen formáját sem, a többség viszont a beavatkozás előtt kötelező feltételként írná elő a fogamzásgátló módszerekkel kapcsolatos felvilágosítást.