Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerint nem kerülhet olyan új egyházi törvény a parlament elé, amelyet a kereszténydemokrata politikusok és az egyházak megkérdezése nélkül dolgoznak ki. Előzőleg Erdő Péter bíboros tiltakozott egy teljesen új törvény megalkotása ellen, amelyről nem kérték ki a véleményét, majd Semjén Zsolt pártelnök nyilatkozta, hogy egy egyeztetés nélkül elkészült törvényt a KDNP nem fog megszavazni.