Doros Judit;Králik Emese;Vas András;

2022-07-12 06:30:00

Van ahol öt hónap alatt két évnyi tűzifa-mennyiséget adtak el, a drágulás és a háború miatt rengetegen előrehozták a vásárlást

Ez sok helyen hiányt okozott.

– Az elmúlt években a tél hosszától függően 12-14 köbméternyi tüzelő fogyott el. Látva az árakat, az idén egyben megvettük a fát, éppen a múlt héten hozták meg, több mint 400 ezer forintot fizettünk, vagyis 144 ezerrel került többe, mint egy éve. Az nagyjából egy havi nyugdíjam… – mondta lapunknak Cserkúti Aranka, aki férjével egy háromszobás kaposvári kertvárosi házban él. – Ha a két gyerekünk nem segít, és nem fizeti ki a felét, nem is tudtuk volna megvenni. Így is túlköltöttük magunkat, szó volt róla, hogy egy hosszú hétvégére elmegyünk a Balatonra, de ez kútba esett. Majd a hideg téli napokon biztos eszünkbe jut, hogy most tüzeljük el a tervezett vakáció árát.

Sokan gondolkodtak úgy az idén mint a kaposvári házaspár, és a drágulás meg a sok bizonytalanság miatt előrehozták a tűzifa beszerzését. Ez pedig az egész piacra hatással volt.

– Az idén február óta eltelt öt hónap alatt nagyjából két évnyi mennyiségű tűzifát vásároltak fel az emberek. A készletek lassan kimerülnek, a vegetációs időszak miatt a fakitermelés újrakezdése csak szeptember környékén várható – ezt mondta a Népszavának az Egererdő Zrt. egri Tűzifa Centrumának egyik munkatársa. Szavai szerint az árak nagyjából 25 százalékkal emelkedtek a korábbi hasonló időszakhoz képest: tavaly ilyenkor körülbelül 3600 forint volt egy mázsa hasított tűzifa, az idén ugyanezért már 4490 forintot kell fizetni. Ennél valamivel olcsóbb a rönkfaként vett tüzelőt, úgy ugyanis jelenleg mintegy26–31 ezer forintba kerül egy erdei köbméter, attól függően, honnan kell azt elszállítani. Egy erdei köbméterből felaprítva nagyjából tíz mázsa fa jön ki: a költségeket azonban terheli még a fuvaron kívül a felfűrészelés és a favágás díja, ha ezt nem lehet családon belül vagy ismerősökkel megoldani. Sokan – főként az egyedül élő idősek – ezért inkább kifizetik a magasabb árat, de így kevesebb a bajuk az eleve felhasogatott mennyiséggel.

– A múltkor bejött ide egy idős bácsi, és kérdőre vont minket, hogy miért adtunk el 15 köbméter tűzifát a szomszédjának, amikor az gázzal fűt, és most ott van felhalmozva a fa az udvarán, vélhetően arra várva, hogy később majd magasabb áron tudja elpasszolni – mesélte az egyik eladó, hozzátéve: nekik semmiféle jogkörök nincs ellenőrizni, ki milyen célra vásárolja fel a téli tüzelőt, netán egyfajta „nepperként” később busás haszonnal továbbadja-e. Szavai szerint az alföldi területeken, ahová közeli erdők híján messzebbről kell a fát szállítani, később bizonyára még jobban megemelkedik a téli tüzelő ára, főként, ha eltörlik az üzemanyagot jelenleg védő árstopot. A motorfűrészek, rakodógépek, teherautók mind-mind benzinnel vagy dízellel működnek, az árak emelkedését érvényesíteni fogják.

– A télen kitermelt készletek gyakorlatilag mostanára elfogytak – erősítette meg Bognár Bence, a szilvásváradi erdészet vezetője. Ők időarányosan a tavalyi 14 ezer köbméteres mennyiséghez képest eddig 20 ezer köbméternyi fát termeltek ki, de a megnövekedett lakossági igények miatt ez gyakorlatilag a nyár elejére el is fogyott. Májustól szeptemberig leáll a fakitermelés, egyrészt azért, hogy a vegetációs időszakban védjék az állományt, másrészt negyven fokos hőségben a favágóknak sincs kedvük dolgozni. Várhatóan majd szeptemberben indulnak el újra, s akkortól lehet a téli időszakra újból felvásárolni tűzifát.

Lassan elfogy a tüzelőnek való a déli megyékben is. Egy Bács-Kiskun megyei, kiskunmajsai kereskedésben arról panaszkodtak, hogy nagyjából 2-3 hetente kapnak egy-egy kamionnyi fát, de az pillanatok alatt elkel. A vevők korábban is nyáron vásároltak be, most viszont fel kell iratkozniuk és várni a jószerencsét, hogy mikor kapják meg a fát – mondta a telep munkatársa. Az árak emelkednek, ők tavaly ősszel még 3800 forintot kértek egy mázsa tűzifáért, ma 4600 forintért adják, de szerintük ennél is feljebb megy később. – A fa ára folyamatosan emelkedik, s azt vettük észre, hogy akik gázzal fűtenek, biztos, ami biztos, fából is betáraznak valamennyit – ezt már egy Baranya megyei, dél-kelet Magyarországon is terítő kereskedőtől hallottuk. Itt erdei köbméterre adják a fát, 3-4 ezer forinttal drágábban, mint tavaly, most 30 ezer forintot kérnek egy köbméterért, de ez már tartalmazza a házhoz szállítás díját is.

– Most még elvileg minden igényt ki tudunk elégíteni, de ha továbbra is ilyen nagy marad a forgalom, augusztus közepére gondban leszünk, mert még forgács sem marad a telepen – állította Francz Géza, az egyik somogyi tűzifa-kereskedés alkalmazottja. – Nálunk eddig jellemzően két tételben vették meg az emberek a téli tüzelőt, tavasszal, illetve valamikor ősz közepén-végén, az idén viszont sokan egyszerre vásárolnak, mert félnek, nagyon elszállnak az árak. A tűzifa ára ugyanis drasztikusan drágul, egy erdei köbméter fafajtától függően, hasítva ebben a térségben áprilisban 30-36 ezer forintba került – tavaly ugyanebben az időszakban pedig 23-26 ezerbe –, jelenleg viszont már 35-44 ezer, és a kereskedők szerint az áremelkedés folytatódik, már csak az üzemanyag-drágulás miatt is. Kérdés ezért, hogy szeptemberben milyen áron lesz elérhető a fűtőanyag, hiszen ha valóban elszabadulnak az üzemanyagköltségek, akkor a most tapasztalható 20-40 százalékos dráguláshoz képest elképzelhető akár 50-100 százalékos árnövekedés is az általunk megkérdezett tűzifa-kereskedők szerint.

Betelt a cserépkályhások naptára

Határozottan megnőtt az igény a cserépkályhák, kandallók iránt, sokan ugyanis attól tartva, hogy ősszel gázellátási nehézségek lesznek, előremenekülnek, és mozgatható, vagy éppen beépített kandallóval, cserépkályhával szerelik fel a lakásukat, házukat. Herczku Zsolt a budapesti Herczku Kályhás Kft. tulajdonosa lapunknak azt mondta: sokan, akiknek már van otthon cserépkályhájuk, de az elmúlt években nem használták, újra jelentkeztek, hogy szeretnék felújítani, karbantartatni, és felkészíteni, hogy télen működni tudjon. A családi vállalkozásnál jelenleg már csak októberi teljesítéssel vesznek fel megrendeléseket, annyi a munka, de tudnak olyan cserépkályhásról, aki erre az évre már nem is tud vállalni több megbízást, annyira tele van megbízással. – Ugyanúgy, ahogy lassan másfél évtizede, amikor nem jött orosz gáz Ukrajnán keresztül, most is megnőtt a kereslet a fatüzelésű berendezések iránt. Hallom a megrendelőktől, hogy akinek lehetősége van, erdőt vásárol, vagy nagyobb becsben tartja a meglévő erdős, fás területeit – mondta lapunknak a szentesi Lantos Csaba, aki országszerte épít cserépkályhákat, kandallókat, vakolt kályhákat, téglakályhákat, kerti konyhákat, amelyekre akkora az igény, hogy egy évre előre tele van a naptárja.

Kandallóból is több fogy – ezt már egy főváros kandalló-kereskedő cég munkatársától tudtuk meg, náluk a bemutatóteremben egyre több a vásárló. Érdeklődtünk több nagy hazai barkácsáruháznál is, de azt válaszolták: egyelőre nincsenek naprakész adataik a forgalomról, a kandallók, kályhák iránti kereslet pedig jellemzően augusztus közepén jelentkezik, kiadványaikba is ekkor kerülnek be az akciós termékek.