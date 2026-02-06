A párt továbbá azt javasolja, hogy a fával fűtő háztartások 200 ezer forint azonnali pénzbeli támogatáshoz jussanak.
„Hol a fa?”
Orbán Viktor mai bejelentése csak egy sebtapasz, és nem oldja meg annak a sok százezer családnak a problémáját, akik rosszul szigetelt, elavult fűtési rendszerekkel rendelkező épületben laknak – véli a Tisza Párt elnöke.
Még mindig csak körvonalazódnak a miniszterelnök által először múlt hét kedden beharangozott, majd szerda este egy igen elnagyolt rendeletben formát öltő, különleges kormányzati tűzifaosztás részletei.
A kormány döntése értelmében Pintér Sándor feladata, hogy az önkormányzatok megkapják a rászorulók ellátásához szükséges tűzifát.
Az biztos, hogy a mezőgazdasági üzemnek beállított kúria kényelmét élvezők farkasordító hidegben sem fognak fázni.
„Amikor sötétedik, az egész falu elindul az erdőbe...”
Az iparág költségei miatt két évvel ezelőtt többszörösükre nőtt árak alig csökkentek.
Későn érkezett a szociális tűzifa, s az elosztása igazságtalan volt – mondták az ország egyik legszegényebb falujában. Sokan loptak is a rakományból, így még kevesebb jutott a rászorulóknak.
A korábbinál majd ötödével kevesebb szociális célú tüzelőanyaggal számolhatnak a rászorulók a mostani fűtési szezonban. A családonkénti 1-1,5 köbméter igencsak kevés, szinte csak a „semminél jobb” – derült ki helyszíni riportjainkból.
Bár tavaly ősszel felrobbantak a tüzelőárak, idén óvatos, de annál meglepőbb árcsökkenés tapasztalható.
Az árakat pedig a piac határozza meg.
Miközben a tüzelő kétszer többe kerül, mint két éve.
Ennek elsősorban a súlyos munkaerőhiány az oka.
De olyan is akad, aki a rendelt tíz helyett csak öt köbméter fát kapott meg a tavalyi fűtési szezonban 200 ezer forintért, a másik öt köbmétert ő is csak idén augusztus végéig kaphatja meg a tervek szerint.
A forrás ebben az évben csak a tavalyi mennyiség háromnegyedét fedezi.
Sebők Éva azóta sem tudja, hogy lesz-e tűzifa Békés megyében.
Csak ősszel körülbelül másfélszeresére ugrott a szilárd tüzelőanyagok piaci ára, amit az állami hatósági tarifa-akció sem fékezett. A gáz, áram és távhő „rezsicsökkentése” óta háromszorozódott a fafűtés főként a szegényebbeket sújtó költsége.
Harmincezer forintos egységáron minden arra jogosult háztartás tíz köbméter tűzifát vásárolhat az állami erdészetektől. Az energiaválságot valóban megszenvedő családok, egyedülálló idősek ezt nem tudják kifizetni.
Szép gesztus.
Hiába lehet hatósági áron háztartásonként tíz erdei köbméter fát venni, a legtöbb erdészetnél csak mostanában kezdik a kitermelést. Így vagy egyáltalán nincs készlet a telepeken, vagy csak rossz fűtőértékű hengereket lehet vásárolni.
A legfeljebb 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít a május 1. óta az állami erdőgazdaságoknál vásárolt tűzifa mennyisége.
Fenntarthatósági szempontból is elhibázottnak tartja a tűzifaégetés-ösztönző rendeletet a miskolci egyetem szakértője. Az energiaválságból kivezető utat nehezíti, hogy az Orbán-kormány eddig módszeresen a takarékosság ellen hangolta a társadalmat.
Kiépített gázhálózat híján gondban vannak azok a társadalmi szervezetek is, amelyek ezekben a térségekben tanodákat, iskolákat, óvodákat működtetnek.
A kormány tűzifarendeletének azonnali visszavonását követelte több tucatnyi zöldszervezet szerda este Budapesten.
A tárcavezető megerősítette, hogy tilos az őshonos fák tarvágása a természetvédelmi vagy Natura 2000 területeken.