A nyári művészeti táborok talán legnagyobb erénye, hogy lehetőséget nyújtanak a nem eredményorientált, szabad alkotásban való részvételre

Ahol a kreativitás fontosabb, mint a produktom.

Egy hét alatt senkiből nem lehet művészt képezni, tíz nap alatt sem. A művészeti táborok szervezői egyrészt próbálják magukat minél jobb színben feltüntetni, hasznosságukat bizonyítani, másrészt emlékeztetni a résztvevőket a tényre: a nyári táborok nem szakmai képzések. Persze, ezzel szemben akad olyan táborelnevezés, mint a LESZI – Legyél színész Színjátszó Tábor, amelynek szervezői nem tartanak attól, hogy ne töltené be funkcióját. A nagy múltra visszatekintő, kecskeméti központú People Team táborok három turnust is indítanak több kategóriában: filmes, színházi, irodalmi, fotós és táncos hétre egyaránt lehet jelentkezni, emellett a People Team honlapján az adott művészeti ág ismert neveit sorolja föl. Az írótábornál például Garaczi László, Szabó T. Anna, továbbá Tóth Krisztina nevével csábítják a jelentkezőket. De számítanak-e a nagy nevek, egy hetet vagy az összes turnust a táborokban töltve lehet-e komolyan tanulni? Megéri-e kifizetni az olykor irreálisan magas - egy hétre akár 135 ezer forintos - árat?

Elek Ányos színész 26 éve táboroztat, 12 éven át volt a Táboroztatók Országos Szövetségének szóvivője. A táborárak kapcsán úgy gondolja, nehéz ebben a műfajban nyerészkedni – Talán a szembetűnően sok pénzt kérő helyek tudnak a táboroztatásból komolyabb összegeket szerezni vagy azok, amiket intézményekben hirdetnek meg, ugyanis ott a dolgozók bérével és a terembérlettel sem kell külön számolni. Az ilyen helyek tudják rombolni a piacot, hiszen, ha reálisan nézzük, az infláció miatt az étkeztetés eleve többe kerül. Nekem rentábilis táborom még sosem volt, de nem is azért csinálom. – Az Elek Ányos által vezetett Veled Kerek táborokban előadás nem születik, a színházat mint formát használják. – Nem tartom feltétlenül fontosnak, hogy produktumot hozzunk létre a gyerekekkel, a színházi eszközök, az improvizáció és a játék szabadsága esetenként sokkal többet ad. Vezetek olyan tábort, ahol előadás készül, de itt is arra koncentrálok, hogy a résztvevő felszabaduljon és ne a teljesítményén görcsöljön. – A művészeti táborok talán legnagyobb erénye, hogy lehetőséget nyújtanak a nem eredményorientált alkotásban való részvételre. Az utóbbi tíz évben jelentősen megnőtt az ilyen típusú táborok száma, Elek Ányos szerint azonban nem alakult ki verseny. – Inkább az együttműködés jellemző a táboroztatókra. Számtalan olyan internetes csoport van, ahol tippeket osztunk meg, egymásnál is szoktunk dolgozni, és a résztvevőknek is ajánljuk a másikat, hiszen még jobb több embertől megtapasztalni, hogy mi az alkotás, mi a színház. Természetesen vannak különbségek, például megoszlik, ki milyen metódusban, korosztályban vagy hány napban gondolkozik. A mi táboraink tíznaposak és 7 évestől 18 évesig fogadjuk a gyerekeket. Elsőre félelmetesen soknak tűnhet, de nagyon hasznos az, hogy mindnyájan megtanulnak felelősek lenni, magukért és a társaikért. Gyakran előfordul az, hogy aki sok nyarát velünk töltötte, később visszajön táboroztatni. – Ugyanerről a jelenségről számolt be Piszkátor Ildikó, a szentendrei festőművész, aki majd’ 30 éve tart művésztechnikai táborokat. – Mivel ilyen régóta a nyaraim részévé vált a foglalkozás, egyrészt jó híre van, másrészt az egykori résztvevők segítőimmé váltak. Ötnapos, napközis turnusokat rendezek, egy nyáron többet, több különböző korosztálynak a saját helyemen, az Ikoladekor Alkotóházban. Szentendrére helyiek és a környékbeliek, fővárosiak érkeznek, bentlakásos tábort a Káli-medencében tartok. Kortárs festészeti és mozaik-technikákat tanítok és a legfontosabb számomra, hogy átadjam a fiataloknak: ne dobjanak ki semmit, mert mindenből lehet művészi alkotást készíteni. Az újrahasznosítás gondolata mindig vonzza őket és nagyon kreatívan használnak föl mindent. A gyerekek ebben az életkorban például könnyedén és szabadon tudnak alkotni, van, hogy kiderül, valaki majd művészi pályán halad tovább vagy ilyen iskolába kerül, de ez ekkor még megjósolhatatlan.