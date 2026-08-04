Unalom ellen nincs tablet! – Félelem és reszketés: nyári szünetet kap a gyerek

Drágák a táborok (145 ezer forint a DJ- és 135 ezer a fotóstábor), és ha nincs rá pénz, akkor már az is sokat javíthat egy általános iskolás diák napjain a nyári szünetben, ha a szülő otthonról dolgozhat. Vagy éppen fizetés nélküli szabadságra mehet, ami olcsóbb, mint a táborok sora volna. Rátelepedni a gyerekre mindenképpen szükségtelen: az unalom az új ötletek barátja.