A Nébih nyári ellenőrzésein 244 kilogramm lejárt alapanyagot találtak egy Pest vármegyei jégkrém- és cukrászati üzemben, egy másik fagylalt-előállító vállalkozásnál pedig 1,6 tonna lejárt vagy eredetét igazolni nem tudó élelmiszert vontak ki a forgalomból. A nyári táborok étkeztetésének ellenőrzése ugyanakkor összességében kedvező képet mutat: a vizsgált szolgáltatók többsége megfelelt az előírásoknak, bár két táborban ételeredetű megbetegedés miatt hatósági intézkedésre is szükség volt.
A 2024 nyarán nyilvánosságra került botrányok hatására táboroztatásban jártas szakemberek szorgalmazzák a terület jogi szabályozását, és egy szakirányú képzés elindítását.
Kiszivárogtak a Mathias Corvinus Collegium luxusköltségei, ezek alapján hatalmas összegek mennek el bulikra, külföldi szállodákra és a kormánnyal szimpatizáló nemzetközi vendégek fogadására.
Ahol a kreativitás fontosabb, mint a produktom.
Drágák a táborok (145 ezer forint a DJ- és 135 ezer a fotóstábor), és ha nincs rá pénz, akkor már az is sokat javíthat egy általános iskolás diák napjain a nyári szünetben, ha a szülő otthonról dolgozhat. Vagy éppen fizetés nélküli szabadságra mehet, ami olcsóbb, mint a táborok sora volna. Rátelepedni a gyerekre mindenképpen szükségtelen: az unalom az új ötletek barátja.
A Magyar Honvédségnél rendszeresített fegyverekkel, légi járművekkel is megismertetik a résztvevőket. A bentlakásos táborokat katonák vezetik.
A kormány elképzelései között szerepel a az iskolai tanév meghosszabbítása, például táborokon keresztül - egyebek mellett erről is beszélt Palkovics László a Liga Szakszervezetek pénteki fórumán Budapesten.
Ma véget ér mintegy 1,2 millió általános és középiskolás diák számára a 2015/2016-os tanév, és megkezdődik a két és fél hónapos nyári vakáció. A diákok az idén is számos nyári tábor, programlehetőség közül válogathatnak a szünidő hasznos eltöltéséhez, a táborok helyszíne, minősége azonban erősen pénzkérdés.
A Fidesz nem menekülttáborokban gondolkodik, hanem az illegális bevándorlás problémájának megoldásában - ezt Tuzson Bence, a kormánypárti frakció szóvivője közölte, aki szerint ennek ellenére most szükség van ideiglenes befogadóállomások létrehozására, ám ezeket később be kell zárni. A sajtótájékoztatón nagy meglepetésre előkerült - persze csak a szavak, jelzők, miegymás szintjén - Gyurcsány Ferenc is.
Június 15-től a nyári szünet végéig kiemelten ellenőrzik az országban a táborokat, erdei iskolákat; az eddigi vizsgálatok alapján a táborok kétharmada megfelelően működött, a fennmaradó esetekben is csak kisebb hiányosságokat találtak - közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára.
A magyarországi menekültbefogadó állomásokon nagyon rosszak a körülmények, durva a bánásmód, nincs elég mód jogi segítség vagy civil társadalmi támogatás igénybe vételére - állapítja meg nem-kormányzati szervezetektől kapott tájékoztatás alapján a strasbourgi székhelyű Európa Tanács (ET) rasszizmus és intolerancia elleni szakértői bizottsága, az ECRI által frissen közzétett jelentés.
A mai nappal véget ért a tanév, megkezdődik a mintegy két és fél hónapos nyári vakáció. Idén ez több mint 1,3 millió diákot érint, közülük mintegy 774 ezren általános iskolában tanultak, 216 ezren gimnáziumban, 244 ezren szakközépiskolákban, illetve 130 ezren valamilyen szakiskolában.