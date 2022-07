Marnitz István;

benzin;gázolaj;üzemanyag;árstop;Orbán-kormány;

2022-07-14 14:13:00

Hiába lépett az Orbán-kormány, nagyon sok üzemanyag fogyott az első fél évben

A keresletcsökkentést célzó intézkedések egyelőre nem, vagy csak nagyon kis mértékben éreztetik hatásukat.

Az első fél év alatt az előző év hasonló időszakához képest 32,7 százalékkal több, 2,4 milliárd liter üzemanyag fogyott a nagy hazai töltőállomás-láncokon az e kört képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tegnap megjelent kimutatása szerint. Bár az emelkedés döbbenetesen magas, Grád Ottó főtitkár szerint érdemes az első negyed év 34,1 százalékával összevetni, ami így már hajszálnyi ütemvesztést mutat. Az összfogyasztáson belül a benziné 29,5, a gázolajé pedig 36,7 százalékkal lőtt ki, ami így 383, illetve 712 millió litert tett ki. A benzinen belül a 95-ös iránti kereslet 41,9 százalékkal ugrott. Szembetűnő egyszersmind a benzinek forgalmának 15 százalékát kitevő prémiumtermékek iránti igények 13 százalékos visszaesése. (A gázolajkereslet tizedét kitevő, kiemelt minőségű, de csak piaci áron elérhető termékek forgalma viszont csak 2 százalékkal esett.)

Az adatok alapvetően változatlanul a tavaly november óta érvényes, 480 forintos literenkénti üzemanyagár-sapka tovagyűrűző hatásait viselik magukon – vélekedett megkeresésünkre Grád Ottó. Azóta ugyanis a – március óta a – mezőgazdasági gépeket leszámítva – a 7,5 tonnánál nehezebb hazai, illetve 3,5 tonnánál nehezebb külföldi gépjárművekre, májustól pedig az összes külföldi gépjárműre kötelező piaci üzemanyagárak 800 forint közelébe értek.

A kétségkívül keresletcsökkentést célzó kormányintézkedések egyelőre nem, vagy csak nagyon kis mértékben éreztetik hatásukat – hangsúlyozta a főtitkár. Ennek fő okaként azt feltételezte, hogy úgy a nagy méretű gépjárművek, mint a fuvarozók, piaci áron is az ilyenkor megszokott mennyiségeket tankolják. A határ menti, elsősorban korábban elsősorban külföldi magánautósokat jellemző üzemanyag-turizmus, illetve a különböző tárolóeszközökbe tankolás ugyanakkor minden bizonnyal alábbhagyott – vélekedett.

Grád Ottó ezúttal kifejezetten felhívta a figyelmet a MÁSZ-tagvállalatok – körülbelül ezer –, illetve a teljes, hazai piac – mintegy kétezer – kútjának forgalmi adatai közötti, érdemi eltérésekre. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett teljes, országos nyilvántartás ugyanis az év első öt havára „csak” 18-20 százalékos emelkedést mutat. A később várható, első fél évi országos adatot a főtitkár 15 százalék körüli értékre várja. Vagyis a nagy láncok kútjain érdemi többletkereslet jelent meg. Ennek szerinte az az oka, hogy az egységes hatósági ár miatt az autósok egy része szívesebben tankol a forgalmasabb pontokon lévő, márkás, vagyis „színes” töltőállomásokon, mint a jellemzően nehezebben megközelíthető „fehér” kutakon, amelyek vonzerejét a hatósági ár bevezetése előtt az esetenként alacsonyabb ár jelentette.

Grád Ottó – Hernádi Zsolthoz, a Mol elnök-vezérigazgatójához hasonlóan – a hazai üzemanyag-ellátás rendkívüli kifeszítettségére is felhívta a figyelmet. Miután a kormány február végén az üzemanyag-nagykereskedőkre is kiterjesztette a legfeljebb 480 forintos eladási árat, a hazai piac addig 30 százalékát ellátó importőrök jó része egyszerűen levonult. Az addig a hazai piac 10-15 százalékát ellátó OMV schwechati finomítójából az egységben történt júniusi baleset óta szintén nem érkezik üzemanyag és a helyzet legkorábban szeptember-októberre rendeződhet. A Mol Dunai Finomítója (Dufi) – amelynek egy egysége nemrég egy kisebb tűzeset miatt néhány napra szintén kiesett - hamarosan karbantartás miatt jórészt leáll, amiként jelenleg hasonló okok miatt az olajcsoport pozsonyi egysége sem üzemel. Eközben az üzemanyagok – különösen a benzin – iránti kereslet hagyományosan épp július-augusztusban tetőzik. A helyzet már most ellátási gondokhoz vezetett: ennek tudhatók be a ma már az összes hazai kúton alkalmazott mennyiségi korlátozások és az is, hogy – becslése szerint – legalább a hazai töltőállomások harmadán „akadozik az ellátás”. Kérdésünkre megerősítette: bár ezek a kutak sincsenek hivatalosan zárva – hisz az egy más jogi kategória –, a szabályok mentén hosszabb rövidebb ideig ezeken az egységeken előfordulhat bizonyos termékekből időszakos hiány. (Ez a gyakorlatban más megfigyelők szerint úgy néz ki, hogy a hét második felére a hazai kutak egy jelentős részén egyszerűen nincs üzemanyag.) Grád Ottó a helyzet feszültsége okán nem zárt ki még szigorúbb mennyiségi korlátozásokat sem. A főtitkár a helyzet megoldásaként önmérsékletre, spórolásra, a halasztható utazások átütemezésére kérte az autózókat.

A prémiumbenzinek iránti igénycsökkenés Grád Ottó szerint annak tudható be, hogy a magasabb bioarányú, E10-es üzemanyag 2020-as bevezetése miatt a kiemelt – de alacsonyabb bioarányú, de piaci áras - minőségre átszokó autósok most mégis „kockáztatnak” és újfent hatósági áras, E10-est tankolnak.