Balassa Tamás;

Heti abszurd;

2022-07-17 11:00:00

Heti abszurd: Égig érő latorja, avagy fogd meg a Viktor sörét!

Azért lenge nyári hídfoglalások idején csak-csak kiderül, hogy nem volna hátrány, ha magasságos kormányunk (-nyotok) nem górta volna sutba a választási program bölcs intézményét. A tervek megosztása még egy Mária-országlásra felkent, veszélyhelyzetet veszélyhelyzet hátán fél kézzel kezelő (a másik kulcscsontig enyves) macsókormánytól sem volna ördögtől való. A „folytatjuk”-kal tudniillik több gond van. Egyrészt ez a véknya politikai iránymutatás, miszerint „folytatni tetszünk” (tetszetek ám a…) rosszul érinti azokat, aki tizenkét év romlás után epedve várják a felmentősereget. (Cirka hárommillió ember küldené a bánatba a latorkormánynak látszó latorkormányt, ha nem volna elcsalt minden választás: igen, elcsalt.) Másrészt roppant építő volna, ha nem szja-visszatérítéssel és nyugdíjbirizgálással kampányolna a főhatalom (vegyük ezt holnaptól sértésnek: le akarsz fizetni, kcsg?© Nyáry Krisztián, más kontextusban), hanem a polgárokat mind pénztárcailag, mind szívszélhűdésileg érintő terveivel. Hiszen a kataötlet megvolt már a kampányban is, akár beszélhettek is volna róla a nagyméltóságú kormányék. Hogy nem tették, és ezzel de facto akkorát hazudtak, mint ide Hatvanpuszta? (Megjelenésünkkor lehet akár Hetven- is.) Ááá, ő, vagyis Ő sosem hazudik. Kataügyben például szája se rebbent, hogy hazudott volna összeszorított ajakkal? (Fogja meg valaki Viktor sörét!)Ne írd alá, Kata! – kapta az áthallásos écát az államfő (asszonyság vagy nagys’asszony?) a tüntetőktől. Fülbe való rigmus meglehetőst: tényleg, azokat a Fidesz-függőket vajon hol tartja a köztársaság nélküli elnök, ha már a helyén nem helyénvaló? Vitrinben? Sublótban? Vagy rámában? Furdal a kíváncsiság, bár a lényegen nem változtat: a Fidesz marketingállamfője ha akarna, se tudná az ország egészét képviselni, hiszen akkor összevont szemöldökkel kellett volna az első munkanapon áthágnia a Karmelita-kazamatán, és kikérnie magának a civileket, melegeket, pedagógusokat, nővéreket, újságírókat, menedékkérőket maceráló mondatokat, jogszabályokat. Utóbb a katát, ami a libsi-komancs művészeket, írókat is kétségkívül vegzálja, de vélhetően a többieket is. De a pink lady Brazíliából, Bolsonaro illiberális öleléséből nem tekintett haza az Insta szerint. Persze, lekötötte a látvány, szép ország, utazni jó, államköltségen különösen, máskülönben nagyon felcseszné az embert a 416 forintos euró.Mindeközben a Margit és az Erzsébet hídon jó magyar emberek vállalták a katatörvény viharos elfogadása napján, hogy őszintén kifejezik, elmondják, felmutatják a véleményüket. A 24 óra leforgása alatt Semjén Zsolt címzetes könyvelő, mérlegképes illiberális, örök panorámás adószakértő előterjesztésében ennyi idő is elég volt az alapos kitárgyalásra. Az átvert százezrek nyilván másra sem vágytak, mint hogy július idusát (uborkaszezon ilyen árak mellett, oh!) a négyes-hatos villamossíneken töltsék, és augusztusban pedig a balatonakali frizbi helyett biztos könyvelő után akartak futkosni. Kétszázezer katás és a szabadságon lévő könyvelők – szalagcímnek is thriller, hát még rögvalónak.De a hét igazán súlyos története az Európai Bizottság jogállamisági jelentése. Nézem én a propagandát hivatalból (és mert ritkán lát az ember élő egyenesben diktatúrát tankönyv helyett), így eljutott hozzám is a kormányzati derűlátás az EU helyreállítási alap közelgő megállapodásáról. Hát, ami az unió felől most jött, az bizony nem a bárányfelhő. Nemhogy enyhülés nem látszik, de a jelentés (hazánkat) a kormányt érintő kritikái semmit sem tompultak. Kifogásolják, hogy továbbra is magas a korrupció szintje, egyenlőtlen feltételeket okozva jelentős állami források folynak a kormánypárti médiába, a demokratikus intézményrendszerből pedig hiányolják a nyilvános konzultációt, és nehezményezik a minőség rovására menő, felgyorsult jogalkotási folyamatot (vö.: jogalkotás katafuttában). A javaslatok között olyan megszégyenítő ajánlások is szerepelnek (érdemes átfutni), mintha egyetemistának szorgalmaznák a szorzótábla és a betűvetés felfrissítését.Ebből bizony pénz nem mostanában lesz. De a kormány arcizma sem rándul, a magyar nyelv szinonimában gazdag, így továbbra sem kell a szomszédba menniük egy öblös brüsszelezésért. Gulyás Faarccal Füllentő Gergely szerint a helyreállítási alapot a pedagógusok és orvosok fizetésére költenék (G1P – nyugi, Pinokkió), ergo az unió a tanárokkal és az egészségügyiekkel szívózik, vagyis szegény magyarokkal, miközben az egész ármányt a baloldal fűti. Vagyis – ki nem találnák – a hataloméhes Gyurcsány. És mint Deák Szuverén Gondolkodó Dániel ezen a héten is kifundálta: Soros. Az EB-jelentés hírére időzítve élő egyenesben energia-veszélyhelyzetet hirdetett a kormány. Nem kérdés, az MTVA hírcentrum ügyeletes zombijánál melyik nyerte a hírversenyt, már ha sikerül kiütni a hírt a balliberális bajkeverőkről, akik a katakárosultakat hergelik a hídon. És még a Parlament sem tetszik nekik, merő szerencse, hogy nincs náluk egy stósz gyufa.Cudar idők jönnek. Ideje volna a délibábkormányzás berekesztésének tragikus hirtelenséggel, de semmi gond: hamarosan berekeszti az élet amúgy is. Meg vagyunk mentve, mert fideszes és KDNP-s képviselőkkel megalakult a parlamenti imacsoport. Pedig sehol egy zsíros tender, kövér koncesszió élethosszig. Nagy lehet a baj.