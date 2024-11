Megkövették Gulyást

Változatlanul provokációról beszél Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció (DK) szóvivője a szombati demonstrációjukon történtekkel kapcsolatban. A szóvivő lapunkon keresztül is megkövette Gulyás Mártont, a Krétakör ügyvezetőjét, akit a párt megmozdulásán többször is megütöttek. Gréczy továbbra is úgy gondolja, hogy az Együtt-PM-nek köze van a történtekhez és Gulyás maga sem járt el helyesen, amikor a "Cigányozás helyett baloldali megoldásokat" feliratú táblát nem a tüntető tömeg szélén, hanem annak közepén tartotta a magasba.