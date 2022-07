nepszava.hu;

Palkovics László;Technológiai és Ipari Minisztérium;V-Híd Építő Zrt.;

2022-07-20 09:44:00

Palkovics tárcája sértődötten a „baloldali sajtót” támadja, amely merészelte megírni, hogy a miniszter Mészáros cégvezérével vacsorázott

Duzzogva kifogásolták, hogy az újságírók végzik a munkájukat.

„Palkovics László vacsoraasztalához egy figyelemre éhes képviselő terelt oda hétfő este kamerák kíséretében egy fiatal futárt. Bár adóügyekben a tárcavezető nem illetékes, személyes megbeszélésre invitálta a tüntetőt, ígéretéhez híven a találkozó időpontjáról már egyeztetnek. Miután az élőben közvetített történteken nem sikerült fogást találni, a baloldali sajtó már az asztaltársaságba belekötve habosítja tovább a semmit” - kezdődik a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) kissé sértődött hangvételű Facebook-posztja.

Mint lapunk is beszámolt róla, a kata-szigorítás aláírása miatt szervezett hétfői tüntetésen a budai Vár egyik éttermében a Momentum elnöke Palkovics László technológiai és ipari minisztert Vitézy Dávid államtitkár és mások társaságában, vacsora közben találta meg. Az összejövetelen Sárváry István, a V-Híd Zrt. vezérigazgatója, Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik legfontosabb vezetője is részt vett. A Népszavának név nélkül kommentáló fideszes politikus viszont éppen ezért nem találta meglepőnek a dolgot, mondván, több mint 50 közös projektjük van, így érthető, ha időnként informálisan is beszélnek.

A tárca közleménye szerint a miniszter eredményes munkavégzéséhez elengedhetetlen, hogy a tárcája hatáskörébe tartozó ágazatok meghatározó vállalataival állandó kapcsolatot tartson, helyzetükkel, kihívásaikkal tisztában legyen, gyakorlati tapasztalataikat a jogalkotásban, stratégiai tervezésben figyelembe vegye. Másban „minden célját tévesztett rágalom” ellenére sem tudná, hiszen a vasúti beruházások állami megrendelése nem a Technológiai és Ipari Minisztérium feladata. A tárca ezzel szemben valóban érdekelt a már futó beruházások, köztük a V-Híd közreműködésével megvalósuló kiemelt fejlesztések, a Budapest-Belgrád és az azzal szorosan összefüggő Szeged-Röszke korszerűsítések sikeres végrehajtásában. Megjegyzik, Palkovics László korábban hasonló keretek között egyeztetett az Audi, a Mercedes, a Rheinmetall vagy az Airbus képviselőivel is.