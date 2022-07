nepszava.hu;

Péterfalvi Attila;Pegasus;megfigyelés;

2022-07-20 13:36:00

Péterfalvi Attila hivatala is megvizsgálta, hogy kerülhetett ki egy titkosszolgálati tiszt telefonszáma a Pegasus-ügyben

Az adatvédelmi hatóság szerint az ügyet feltáró újságíró nem sértette meg az előírásokat.

„A hazai Pegasus-sztorik már eddig is bővelkedtek az abszurditásban, de most végre nyilvánosan is be tudok számolni az egyik kedvencemről: NAIH-vizsgálat folyt ellenem egy nemzetbiztonsági szakszolgálatos titkosszolga bejelentése miatt” - írta kedden Facebook-oldalán a Direkt36 újságírója.

Panyi Szabolcs - akinek telefonján ugyancsak futott az izraeli kiberfegyver - emlékeztetett, egy olyan, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) kötelékébe tartozó dolgozóról van szó, akinek telefonszáma valamiért felbukkant a Pegasus-célpontok kiszivárgott adatbázisában. Erről korábban lapunk is beszámolt. Az oknyomozó újságíró szerint több magyarázat felmerül, miért lehetett célpont. Az egyik, hogy ő nem valódi célpont, hanem a Pegasus egyik működtetője, tehát a megfigyelések technikai végrehajtója volt, és csak kipróbálta, tesztelte egy saját készüléken a kémszoftver működését - nyilván nem sejtve, hogy a rendszerbe beütött saját telefonszáma egyszer majd kiszivároghat újságírókhoz.

„Több forrásom is ezt a magyarázatot valószínűsítette, és a telefonbeszélgetésünk hangulata alapján magam is erre tippelnék. Majd azzal folytatta, felhívta ezt az illetőt telefonon, s beszélt is vele. Végig az volt az érzésem, valamiféle megilletődöttséget, szomorúságot, talán mintha egy kis szégyent is hallanék a hangjában. Egyáltalán nem volt meglepődve, nem volt ellenséges vagy agresszív, és ahelyett, hogy kinyomott vagy gyorsan lerázott volna, hümmögve hallgatta, ahogy perceken keresztül elmagyaráztam neki, hogyan azonosítottuk be és jutottunk el hozzá. Többek közt azt mondta nekem, hogy ha mindez valóban így van, ahogy azt elmondtam neki, akkor azt is értenem kell, hogy a kérdéseimre miért nem válaszolhat” - fogalmazott.

Ezt követően küldött neki egy e-mailt, amiben bemásolt a cikk rá vonatkozó részét, elmagyarázta részletesen még egyszer, miképp azonosították, majd ismét nyomatékosította, nevét nem fogják leírni. „Ő azonban - saját indíttatásból vagy sem, nem tudom - később mégis bejelentést tett a NAIH-nál. A Péterfalvi Attila adatvédelmi biztostól kapott 2022. március 9-i levél szerint az NBSZ-es azt kifogásolta, hogy »Ön általa ismeretlen módon jutott személyes adatához, jogalap nélkül kezeli nevét, telefonszámát és email címét, mely álláspontja szerint akár súlyos következményekkel is járhat«”.

Mindez azt jelenti, hogy vizsgálat indult az ügyben, az újságíró kapott egy csomó kérdést, július 19-én pedig - négy hónap után - megkapta a vizsgálatot lezáró, július 13-i levelet. „nyilatkozatait elfogadva, azokkal ellentétes információk hiányában megállapítást nyert, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggésben jogsérelem nem következett be, valamint annak közvetlen veszélye nem áll fenn” - szólt Péterfalvi Attila indoklása.