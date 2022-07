Miklós Gábor írása a Népszavának;

Van egy rejtélyes alak Oroszországban, aki bármit kimondhat, és nem büntetik meg

Kivételes helyzetben van Igor Girkin volt FSZB-ezredes, aki olyan dolgokról is beszélhet, amiért másokat hosszú börtönbüntetésre ítélnének.

Oroszországban szinte biztosan börtönbe kerül, aki kiáll az utcára egy A4-es papírlappal, amin az áll, hogy ő békét akar. Azt is megbüntetik, aki esetleg az interneten megoszt egy olyan hírt, amely a hatóság szerint rossz színben tünteti fel az orosz fegyveres erőket. Vagy éppen háborúnak nevezi a február 24-e óta tartó ukrajnai pusztítást, mikor azt csak „különleges hadműveletnek” szabad nevezni.

Viszont semmilyen bántódás nem éri a férfit, aki napról napra élesen bírálja az orosz hadvezetést, a célpontok kiválasztását, s nyíltan azt követeli, hogy Oroszország mozgósítsa erőit és rohanja le Ukrajnát. Az orosz hivatalos média szerint az ukránoknak adott nyugati fegyverek elmaradnak az orosz fegyverek mögött, ő, azaz Igor Girkin (harci nevén Igor Sztrelkov) nyíltan ezeknek az eszközöknek a fölényéről beszél.

Nem egyedül volt FSZB-ezredes Girkin, a szakadár „Donyecki Népköztársaság” fél évig volt hadügyére az egyetlen, aki a hatalom oldalán kritikus hangot használ,

Rengeteg emberhez ér el a Telegram-csatornáján, a VKontaktye közösségi hálón, vagy a YouTube-ra feltett videóin. Van, amelyiket félmillióan is megnéztek. Nem televíziós csúcsteljesítmény egyik sem. Girkin, néha egy másik eszmetársa társaságában, ül a kamera előtt szomorúan szapulják az orosz hadsereg teljesítményét. Van, hogy terepszínű ruhában, máskor alsóingben szónokol. Végignéztem tucatnyi ilyen videót. Az egyik frissebben Girkin/Sztrelkov és magát a Wagner-magánhadsereg volt tagjaként megjelenítő Makszim Klimov a vinnyicai rakétatámadásról beszélget. Azt mondták, hogy az orosz hadsereg saját magának ártott, amikor legalább 22 civilt, köztük gyerekeket megölt, mert ezzel a baklövéssel az ukránokat erősíti. Azt sugallták, hogy az orosz hadsereg vaktában, megfelelő felderítés nélkül céloz. Az orosz katonai szóvivő azt állította, hogy a vinnicai tiszti házban, ami nem katonai létesítmény, hanem koncertterem) fontos parancsnoki értekezlet résztvevőit ölték meg.

Eközben a Roxolana nevű ukrán popcsillag koncertjére készültek ott. Girkin egy másik videón arról beszélt, hogy az oroszok nem támadják az ukrán állásokat, viszont hiába pazaroltak el már eddig kétezernél több rakétát. Ez – állította – meghaladt a mennyiséget, amelyet az amerikaiak az elmúlt évtizedek katonai konfliktusaiban felhasználtak. Girkin az orosz hadsereg állapotáért a legfelsőbb katonai vezetést hibáztatja. „Hadseregünket egy szupergazdag mohó bohóc vezérli” – mondja Sojgu védelmi miniszterről, akiről kijelenti, hogy soha nem volt katona is nem ért a hadviseléshez. Eközben lojális sgesztusokat tesz Putyinnak, pedig nyilvánvaló, hogy Sojgu az ő kreatúrája, ráadásul közeli jóbarátok.

Az ötvenegy éves férfi az FSZB-ben csinált karriert, a csecsen háború idején már őrnagy volt. 2014-ben ezredesként leszerelt, s részese volt a Krím elfoglalásának, majd a donyecki szakadár mozgalomnak. A „népköztársaság” kikiáltása után fél évig volt az orosz bábállam hadügyminisztere és hadseregparancsnoka. Ebben a minőségében lehetett részese az MH 17-es járatszámú malajziai utasszállító lelövésének. Németalföldön jelenleg is bírósági eljárás folyik ellene emiatt. Girkin 2014-ben visszavonult Donyeckből, Moszkvába költözött. Több politikai mozgalmat is alapított, az egyik a Novoroszija Mozgalom nevet viselte. Főleg azonban, mint televíziós megmondóember híresült el, a tévékben terjesztve a maga orosz birodalmi és monarchista elképeléseit. Valóságos rajongótábora van, rengeteg emberhez elér a Telegram-csatornáján, a VKontaktye közösségi hálón és a saját YouTube csatornáján. Amióta Putyin elindította az Ukrajna elleni területrabló agressziót, Girkin azzal tűnt ki, hogy a kormány lojális lihegőivel ellentétben bírálta a katonai lépéseket, nem tartotta elég elszántnak a támadást és a kevesellte a mozgósítást. A kérdés az, miért engedheti ezt magának, miért engedik ezt neki?

Az egyik lehetséges ok, hogy a Kremlnek tetszik, ha valaki belülről piszkálja a katonákat, akiknek a teljesítményével Putyin is elégedetlen. Miközben tudja, hogy nincs más vezetői garnitúrája, a tábornoki, parancsnoki kar tökéletes mundéros leképezése az általa fenntartott korrupt rendszernek. Egy másik feltételezés szerint Girkin 2014 óta nem a FSZB, hanem a katonai hírszerzés, a GRU színeiben működik. Ez a szervezet bonyolította le a Krím megszállását és elszakítását Ukrajnától, s a donyecki szakadár mozgalmak mögött is őket látják. A GRU-ban erős gyökerei vannak a kalandorságnak, a radikális katonai megoldásoknak. Egy másik lehetőség, hogy Girkin mozgatói és védelmezői az FSZB felső régiójában vannak. Kapcsolata a szervezettel megmaradt azután is, hogy névlegesen leszerelt, s hogy kivonták Donyeckből. Erre utal a Bellingcat oknyomozó újságírói szervezet legutóbbi kutatása. Feltárták, hogy a 2010-es évek második felében Girkin/Sztrelkov oroszországi belföldi utazásain hamis személyi igazolványt használt, Szergej Runov néven vásárolt repülőjegyeket évekig magának. Ennek a Runovnak az igazolványa ugyanabból a sorozatból van, mint azoké az FSZB-ügynököké, akik Alekszej Navalnij ellenzéki politikust kísérgették utazásain, s akik feltehetően megpróbálták megölni őt a Novicsok fedőnevű méreggel.