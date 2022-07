R. Hahn Veronika (London);

toryk;Boris Johnson;Egyesült Királyság;

2022-07-20 19:11:00

Sunak és Truss került a döntőbe

Boris Johnson, aki tory vezetővé választása után egy nappal, 2019. július 24-én kapott felkérést a királynőtől a kormány vezetésére, utolsó alkalommal lépett a parlamenti képviselők elé a miniszterelnöki interpellációk keretében.

Az esemény megszolgálta a felfokozott várakozást, mind a szeptember 6-án lelépő kormányfő, mind Sir Keir Starmer emlékezeteset alakított.

A Munkáspárt vezetője bevezetőjében közölte, hogy a „kormányfő és az ellenzék vezére közötti viszony hagyományosan nem könnyű, és ez alól kettőjük kapcsolata sem képezett kivételt”. Míg Boris Johnson vívmányai felsorolására, szellemi öröksége összefoglalására törekedett, ellenfele, az egykori emberi jogi ügyvéd láthatóan élvezte, amint ismét borsot tört az orra alá. Starmer emlékezetébe véste mindazt a sértést, amit a vezetőválasztási kampány menete során az eredetileg tizenegy jelentkező egymás fejéhez vágott. Egymás után sorolta fel, ki mivel vádolta meg a másikat az adózás mértéke, a közszolgáltatások, a pandémia kezelése és egyéb területeken elkövetett mulasztásokkal kapcsolatban. Ha eddig nem vették volna észre, szerda délidőben a kandidátusoknak rá kellett döbbenniük, milyen kárt okoztak a Konzervatív Pártnak a szennyes kiteregetésével a nyilvánosság előtt.

Johnson a rá jellemző eleganciával siklott át az új vezető megválasztására vonatkozó kérdések felett. Hangsúlyozta, milyen sikeres volt a Brexit végrehajtásában, a pandémia kezelésében, az oltási program megvalósításában és az Ukrajna melletti kiállásban. Majd a következő tanácsot adta utódjának, "akárki is lesz az".

"Küldetésemet egyelőre nagyjából teljesítettem", - jegyezte meg egy a Terminátor 2. - Az ítélet napja című 1991-es Arnold Schwarzenegger-filmből származó idézettel zárva: "Hasta la vista, baby". A konzervatív képviselők felállva tapsolták meg az egyik legrövidebb ideig hatalmon lévő kormányfőt, akinek politikai koporsójába két héttel korábban saját miniszterei verték be az utolsó szöget.

Sir Graham Brady, az 1922-es bizottság elegáns és mindig higgadt elnöke hirdette ki, Rishi Sunak volt pénzügyminiszter, Penny Mordaunt kereskedelmi exállamtikár és Liz Truss külügyminiszter közül melyik kettő jutott be a vezetőválasztás döntőjébe. Az utolsó nagy kérdés az volt, ki mögé sorakoznak fel a kedden kiesett új sztár, Kemi Badenoch támogatói. Már az is feltűnő volt, hogy keddre alig szaporodtak a biztos befutónak tekintett Sunak voksai. Felmerült a gyanú, versenyben maradása érdekében tábora piszkos trükköt alkalmazva voksokat adott kölcsön Trussnak, akit véleménye szerint könnyebben le tudna győzni. A YouGov által a "mezei" párttagok között elvégzett közvélemény-kutatás arra a megdöbbentő eredményre jutott, hogy akármelyik hölggyel is kerül szembe, ő húzza a rövidebbet.

A középdöntőből végül Rishi Sunak 137, Liz Truss 113, Penny Mordaunt 105 vokssal került ki, azaz kiesett a párt favoritja. A közvélemény szeptember 5-én értesül arról, kit helyez a választópolgárok töredéke az ország élére akár 2024 decemberéig, miután a százezres konzervatív tagság levélszavazás útján leadja voksait.