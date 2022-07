Szalai Anna;

2022-07-21 06:00:00

Tovább fékezi a BKV-t az elszálló forint: két hónap alatt megduplázódott a felmondott beszállítói szerződések száma

Két hónap alatt megduplázódott a cégnél a felmondott beszállítói szerződések száma – tudta meg lapunk. Így tervezhetetlenné váltak a költségek.

Az elszálló euróárfolyam is felkerült a BKV szállítóinak szerződésfelmondási indokai közé az ukrán-orosz háború, az infláció, a gyártói áremelések, az alapanyaghiány mellé. A felmondott kontraktusok közé tartozik a gumiabroncs beszerzés is. A beszállító az ukrán nyersanyagforrás elzáródása miatt már a háború elején jelezte, hogy csak jóval magasabb áron tudna szállítani. A BKV-nak végül nem sikerült megegyeznie a céggel, így az felmondta a szerződést. A fővárosi közlekedési cég a pótlás érdekében a múlt héten közbeszerzési eljárást indított 5100 gumiabroncs vásárlására. A felhívásban szereplő beszerzési költség visszaosztásával abroncsonként 83 ezer forint feletti átlagárat kapunk. A BKV szerint a tényleges árak később, az ajánlattételi szakaszban derülnek majd ki, a felhívásban megadott mennyiség és érték ugyanis csak tájékoztató adat, ráadásul tízféle eltérő méretű gumiabroncsot vásárolnának, Az eljárásnak egyébként nem egyetlen szállítói szerződés megkötése a célja, hanem egy dinamikus beszerzési rendszer létrehozása az elkövetkező 36 hónapra.

A forint-euró árfolyam romlása miatti veszteség mértékét feszegető kérdésre azt válaszolta a cég a Népszavának, hogy „a napi szintű és jelentős árfolyam-változások miatt a partnerek már csak euró alapon határozzák meg az egységárakat”. A gumiabroncsok forint alapon való beszerzésére viszont már korábban sem volt módjuk, ezért szerintük az „esetleges veszteség sem megállapítható”. A nevezett szerződés 1,98 millió euróról szólt. A két évvel ezelőtti aláíráskor ez 351 forintos árfolyamon 694 milliós kiadást jelentett a cégnek, ami idén májusban 386 forintos euró mellett 763 millióra kúszott fel, 400 forintos árfolyamon pedig 791 millió fölé emelkedett volna, de így se érte meg a szállítónak. Az olyan szerződések esetében, amelyeket a partner import-beszerzéssel teljesít, az árfolyamkockázat beárazták. Bár 410 forintos euróval aligha számolt bárki is.

– válaszolta kérdésünkre a cég. A háború nemcsak az energiaárak drasztikus változásához járul hozzá, hanem az alapanyagok árának növekedéséhez, a hozzáférés korlátozottságához, valamint az extrém mód megnövekedett beszállítási határidőkhöz is. De a cég mindent megtesz a közösségi közlekedés fenntartása érdekében, már amire – teszik hozzá talányos módon – „törvényes keretek között, felelős közpénzfelhasználóként” módjuk van.

A partnerekkel folytatott egyeztetések mindenesetre nem tűnnek túl sikeresnek, hiszen az elmúlt két hónapban megduplázódott a felmondott szerződések száma. Míg április végéig 36 kontraktust mondtak fel a fővárosi közlekedési cég üzleti partnerei, júliusra ez a szám 75-re emelkedett. A megszűnt szerződések jellemzően az olajok, zsírok, vegyi anyagok, villamossági és járműalkatrészek és a gumiabroncsok beszállítói körét érintették. Ezek pótlására új közbeszerzési eljárásokat indítottak, de még nem zárultak le. A BKV legalábbis ezzel hárította a költségtöbbletre vonatkozó kérdésünket.

A BKV-nál kérdésünkre azt mondták: minden szerződés tartalmazza azt lehetőséget, hogy azt különösebb indoklás nélküli felmondják. Hozzátették: a szerződésbontások nem okoztak eddig működtetési zavarokat. Azt viszont nem tagadták, hogy a korábban viszonylag jól tervezhető költségek most tervezhetetlenek. A Népszava korábban úgy értesült, hogy a beszállítók többsége 30-50 százalékos felárat kért.

Ami bizonyos: a BKV Zrt. energiaköltségei az idei első félévben a tavalyi év hasonló időszakához képest a duplájára emelkedtek. 2021. I. félévben a teljes energiaköltségük 9 milliárd forint volt, idén már 18 milliárd. A gázolaj ára 65 százalékkal nőtt, a vontatási áramé 136 százalékkal, míg az egyéb energia tételek költségének emelkedése meghaladta a 115 százalékot. Erre – mint mondják – nem lehetett felkészülni az üzleti tervezés során. A BKV menedzsmentje a Budapesti Közlekedési Központtal és a városvezetéssel szoros együttműködésben folyamatosan dolgozik a fizetőképesség megőrzéséhez szükséges források megteremtésén. De arra nem tértek ki a válaszukban, hogy látnak-e fényt az alagút végén.

Korábban úgy tűnt, hogy a háború az orosz szerelvényekkel futó hármas metró üzemeltetését is veszélyeztetheti. Májusig ugyanis nem érkezett se alkatrész, se szakember Oroszországból. Most azt válaszolta a BKV, hogy az üzemeltetéshez minden szükséges alkatrész rendelkezésre áll, de azt nem részletezték, hogy milyen forrásból: az oroszok szállítanak, ami igencsak nehézkes lenne Ukrajna megkerülésével, vagy találtak cégeket, amelyek utángyártanák az orosz alkatrészeket. „A Metrowagonmash négy munkatársa jelenleg is itt tartózkodik a BKV Zrt. munkájának támogatása érdekében” – írták. Kissé árnyalja a képet, hogy a jelenleg zajló pályarekonstrukció miatt a szerelvényeknek kevesebb mint a negyedére van szükség. Az ígéret szerint jövő tavaszra befejeződő felújítás után – ha a háború addig nem ér véget és nem lesznek az orosz céget kiváltó új beszállítók – komoly fennakadások lehetnek az üzemeltetésben.