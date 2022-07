MTI;

2022-07-21 07:32:00

Ma este nyolckor kiderülnek a felsőoktatási ponthatárok, hol folytatják a továbbtanuló diákok

Csaknem százezer fiatal sms-ben is értesítést kap, de az interneten és rendezvényeken is követhetik az eseményeket.

Elsőként a felvi.hu oldalon csütörtökön 20 órától lesznek elérhetők az idei felsőoktatási felvételi ponthatárok, és a diákok 20 órától a bevált gyakorlat szerint sms-ben közvetlen értesítést kapnak arról, hogy az általuk megjelölt melyik képzésre kerültek be.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), az OH és a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. a budapesti Városligetben rendezi meg a Pont ott elnevezésű partit, ahol a felvételizők a ponthatárok mellett a felsőoktatási lehetőségeket bemutató programokon, könnyűzenei koncerteken is réaszt vehetnek.

A fővárosi rendezvényen számos felsőoktatási intézmény és az OH is információs pulttal várja az érdeklődőket, és a felsőoktatási tanulmányok előtt állók tájékoztatást kaphatnak a többi között a felvételi, illetve a pótfelvételi eljárásról, a magyar állami ösztöndíjról és az egyetemi élet nyújtotta lehetőségekről. Ilyen eseményeket szerveznek a vidéki nagyvárosokban, így Debrecenben, Egerben, Győrön, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban és Szegeden is.

Az Oktatási Hivatal (OH) hivatalos felsőoktatási honlapjának adatai szerint idén 99 192 diák jelentkezett az ősszel induló felsőoktatási képzésekre. A ponthatárok határozzák meg, hogy a jelentkező az általa megjelölt melyik képzésre kerül be. Mindenki csak egy helyre nyerhet felvételt, mégpedig az általa megjelölt jelentkezési helyek közül az első olyanra, amelynél a pontszáma eléri vagy meghaladja a megállapított ponthatárt.