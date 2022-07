P. L.;

Rácz Zsófia;miniszteri biztos;Navracsics Tibor;

2022-07-21 22:34:00

Nem kell aggódni, Rácz Zsófiának is jutott egy miniszteri biztosi pozíció

Kinek mit intézett a kormánya.

Amint arról júniusban lapunk is beszámolt, a korábban fiatalokért felelős helyettes államtitkári pozícióban tevékenykedő Rácz Zsófia nem került be az ötödik Orbán-kormány helyettes államtitkárai közé, pedig két és fél évvel ezelőtti kinevezése miatt 2019-ben még törvényt is módosítottak azért, hogy megfelelő diploma hiányában betölthesse pozícióját.

Aggodalomra azonban semmi ok: Rácz Zsófia magas pozíciója így is biztosított, ugyanis a mai Hivatalos Értesítő szerint miniszteri biztosnak nevezték ki Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter mellé. Javadalmazását tekintve pedig ezzel szintúgy helyettes államtitkári illetményt kap. Igaz, ezért elviekben jónéhány feladatot el kell látnia:

Mindezeken felül Rácz Zsófia további, Navracsics Tibor által meghatározott egyedi, eseti feladatokat is ellát, havonta írásbeli beszámolót készít a miniszternek és együttműködik az érintett kormányzati szakterületekkel és illetékes tárcákkal. Az új miniszteri biztos munkáját kétfős titkárság segíti majd.

Rácz Zsófia májusig a Miniszterelnökséghez tartozott, mert oda követte az Emmiből a tárca nélküli miniszterré kinevezett Novák Katalin jelenlegi köztársasági elnököt. A nyilvánosság kerüléséről is elhíresült helyettes államtitkárt Orbán Viktor május 25-tel áthelyezte az újonnan létrehozott Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz (KIM). Azonban az ifjúságpolitikáért is felelős új miniszter, Csák János nem tartott igényt a szolgálataira.