2022-06-12 11:40:00

Még több lett a helyettes államtitkár, a korábban diploma nélkül kinevezett Rácz Zsófia nincs közöttük

Orbán Viktor miniszterelnök egy új kormánybiztosról, valamint a kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottakról is döntött.

Kinevezték az új kormány helyettes államtitkárait: az előző ciklusban 104-en segítették a minisztériumok szakmai munkáját, hétfőtől néggyel többen; 41 az új kinevezettek száma, viszont 37 eddigi tisztviselő nem folytathatja tovább – összegezte a hvg.hu a Magyar Közlöny szombat éjjel megjelent legújabb száma alapján, megjegyezve: a 2010-ben alakult Orbán-kormányban még csak 64 helyettes államtitkár volt.

Az egyik legfeltűnőbb lépés, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt kinevezések között nem szerepel Rácz Zsófia, pedig – ahogyan arról a Népszava is beszámolt – az eddig a fiatalokért felelős helyettes államtitkár két és fél évvel ezelőtti kinevezése miatt 2019-ben még törvényt is módosítottak azért, hogy megfelelő diploma hiányában betölthesse pozícióját.

Rácz májusig a Miniszterelnökséghez tartozott, mert oda követte az Emmiből a tárca nélküli miniszterré kinevezett Novák Katalin jelenlegi köztársasági elnököt. Alig néhány napja, hogy a nyilvánosság kerüléséről elhíresült helyettes államtitkárt a miniszterelnök május 25-tel áthelyezte az újonnan létrehozott Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz (KIM). Azonban az ifjúságpolitikáért is felelős új miniszter, Csák János nem tartott igényt a szolgálataira.

A miniszterelnöki határozatokból kiderült, a megszűnt, illetve „szétdobott” Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és a volt Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) összesen 29 helyettes államtitkárát kellett volna elhelyezni, de a miniszterelnök számos cserét hajtott végre a változatlan névvel működő tárcáknál is. Így Kisfaludy László például az Emmiből a közoktatás felelősévé tett Belügyminisztériumba került, a szakképzéssel foglalkozó Pölöskei Gáborné, Áder János volt köztársasági elnök húga pedig az ITM-ből a KIM-be. A legtöbb helyettes államtitkár, 19 a Miniszterelnökségen működik, a Kabinetirodán 16, a kibővült hatáskörű Belügyminisztériumban pedig 14.

Új kormánybiztost is kineveztek: Joó István eddig az export növeléséért felelős helyettes államtitkár volt a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, most a befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos lett, továbbra is Szijjártó Péter miniszter irányítása alatt. A kormányfő egyben döntött a fővárosi és a megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak kinevezéséről is.