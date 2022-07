nepszava.hu;

Tiborcz István;birtok;

2022-07-22 11:26:00

Tiborcz István édesanyja 60 millió forintért vett földet Csabdiban

Tovább bővül a családi birtok.

Összesen 21,5 hektáros nagyságú az a földterület, amelyet Tiborcz Sándor Istvánné, azaz a miniszterelnök vejének anyja vásárol meg a Fejér megyei Csabdi térségében – tudta meg az rtl.hu.

Információik szerint a szántót, legelőt és erdőt is tartalmazó birtokért összesen 60 millió forintot kell fizetnie. Az eladó tavaly októberben örökölte meg a földet, amelyet a hivatalos papírok szerint semmilyen adósság nem terhel. Tiborcz Sándor Istvánné földművesként, elővásárlási jogával élve veszi meg a területet, a törvény ugyanis elővásárlási jogot biztosít a szomszéd földtulajdonosoknak. Ebbe a kategóriába azok tartoznak, akiknek a birtoka az eladóvá vált terület mellett helyezkedik el és akik az adott (vagy a szomszédos) településen élnek.

Így történt Tiborczék esetében is: a miniszterelnök vejének anyja évek óta Csabdiban lakik és – más, családon kívüli magánszemélyekkel közösen – tulajdonosa egy szomszédos, másfél hektárnyi erdőnek. Ezt az erdőt idén áprilisban csere útján szerezte meg Tiborcz István anyja, méghozzá attól az eladótól, akitől most megvásárolja a nagyobb földet. A 60 millió forintból 6 milliót előlegként kell kifizetni, a fennmaradó 54 millió forintot pedig egy összegben kell átutalni az eladónak.

Megkeresésükre Tiborcz István sajtósa annyit közölt, hogy az adásvétel transzparens módon, a jogszabályok betartásával történt, de az érintettek ezen felül nem akarják kommentálni a vásárlást.

Az rtl.hu emlékeztet, Ángyán József volt államtitkár tanulmánya szerint eddig is jelentős nagyságú földterület tartozott a családhoz.

2015-2016-os jelentése szerint Fejér megyében összesen több mint 490 hektárnyi föld került Tiborcz István, az apja, valamint a testvére tulajdonába, ezekért pedig a nyilvános földárveréseken 569 millió forintot ajánlottak. A földek után jelentős agrártámogatás is jár, a Tiborcz család eddig összesen több mint egymilliárd forinthoz jutott a Vidékfejlesztési Programból. Kaptak pénzt ökológiai gazdálkodásra való áttérésre, biogazdaság fenntartására, erdősítésre, valamint egy cégen keresztül agrár-környezetgazdálkodásra és digitális fejlesztésre is. A Fejér megyei Csabdin található egyébként az a Tükröspusztaként ismertté vált birtok, amelyben Tiborcz Istvánnak, valamint apjának és testvérének is van tulajdonrésze.