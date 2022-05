P. L.;

2022-05-27 19:43:00

Termett egy kis extraprofit Tiborcz István cégénél, de az Orbán-kormány azt valamiért nem adóztatja meg

Történetének legjobb évét zárta Orbán Viktor vejének érdekeltsége.

Hat éves történetének legjobb évét zárta a Tiborcz István érdekeltségében lévő BDPST Zrt., 431 millió forintos nettó árbevétele ellenére milliárdos nyereségre tett szert a cég - írja az Mfor.

A BDPST Zrt. cégkivonata szerint saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozik, a legnagyobb bevételi forrást a pénzügyi műveletek jelentik. Számos leányvállalata van, amelyek jellemzően jól prosperáló cégek, s megtermelt nyereségükből a tulajdonos döntése alapján osztalékot fizetnek a BDPST Zrt.-nek, vagyis az anyavállalatnak. A koronavírus-járvánnyal terhelt 2020-as évben 2,1 milliárd forintot tüntettek fel pénzügyi műveletek bevételeként.

Az adózott nyereség az előző évi 1,2 milliárdról 12 milliárd forintra ugrott, az viszont nem derült ki egyértelműen, hogy ebből lesz-e majd osztalékfizetés Tiborcz Istvánnak, s ha igen, mennyi.

Mintegy zárójelesen érdemes megjegyezni, hogy miközben az Orbán-kormány épp most jelentett be egy sor megszorítást nyolc különböző ágazatban (bankszektor, biztosítói szektor, energiaszektor, kiskereskedelmi szektor, telekommunikációs szektor, légitársaságok, gyógyszerforgalmazói szektor, reklámok), a zömmel NER-érdekeltségű építőipar és kaszínó-koncessziók rejtélyes oknál fogva megúszták a kormány vasöklének suhintását. Pedig lenne miből részt vállalni a közteherviselésben, ennek ellenére Tiborcz István cége immár harmadik éve adót sem fizet: ezt az Mfor szerint azért teheti meg a BDPST Zrt., mert az adóalapot csökkentő tételek összege 12,1 milliárd forint volt, az adóalap pedig 12,03 milliárd. A vonatkozó dokumentum kiegészítő melléklete szerint a kapott osztalékot, az amortizációt, közhasznú adományhoz kapcsolódó adóalap-kedvezményt, valamint a részesedés értékesítéséből származó árfolyam-nyereséget/veszteséget és kapcsolt vállalkozástól átvett műemléki beruházás adóalapcsökkentését érvényesítette. Így lenullázta az adóalapját, amire társasági adót sem kell fizetnie.

Mellesleg az ingatlanbiznisz egyébként is elég jól menő üzlet, a Népszava múlt héten számolt be arról, hogy az immár nyolc éve tartó folyamatos lakáspiaci drágulás után tavaly év végén és idén év elején is újabb rekordokat döntött a lakásárak növekedése.