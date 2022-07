Rostoványi András;

2022-07-22 20:15:00

Izzik a levegő Líbiában, egy olajalku lehet az olaj a tűzre

Heves fegyverropogásra riadtak fel péntek virradóra Tripoli lakói.

Intenzív harcok törtek ki egymással elvileg szövetséges milíciák között a líbiai főváros központi negyedében, ahol számos kormányzati épület és nagykövetség található. Az összecsapások órákon át tartottak. A helyi sajtó szerint legkevesebb 14 ember életét követelték, de egy 12 éves gyermek is az áldozatok között van. Az elnöki tanács reggel közleményében az ellenségeskedés befejezésére szólította fel a feleket, a hadsereg 444. dandárja pedig időközben beavatkozott a rend helyreállítása érdekében.

A 2020 nyara óta uralkodó viszonylagos nyugalmat megtörő, véres eseményekhez főként a tavaly beiktatott nemzeti egységkormányhoz hű milíciák közötti nézeteltérések vezettek, de az elmúlt hónapok hatalmi harcai is hozzájárultak. A miniszterelnöki címet egyaránt sajátjának tekintő két rivális, Abdulhamíd Mohamed Dbeibeh és Fathi Basaga manőverei “megzavarták a fennálló erőegyensúlyt Tripoliban” - magyarázta a Népszavának Jalel Harchaoui Líbia-szakértő. A fővárosban múlt hónapban már sor került kisebb fegyverváltásokra, amikor Basaga Tripoliba érkezett, hogy megkísérelje átvenni az irányítást a kormányzati épületek felett. Akkor egy ember vesztette életét az összecsapásokban.

Azóta még puskaporossabbá vált a levegő, miután Dbeibeh minden jel szerint lepaktált a kelet-líbiai erők főparancsnokával, Halifa Haftár tábornokkal. A nemzeti egységkormány vezetője a múlt szerdán menesztette a Nemzeti Olajtársaság (NOC) vezérigazgatóját, Musztafa Szanallát és helyére a Haftárhoz közel állónak tekintett Farhat Bengdarát nevezte ki, cserébe a hadúrhoz hű “tüntetők” feloldották a kelet-líbiai olajlétesítmények blokádját, amely dollármilliárdos bevételkiesést okozott az államnak. Dbeibeh ugyan tagadja, hogy háttéralkut kötött volna az olajról, ám a kelet-líbiai erők vezérkari főnökének, Abderrazak an-Nadúrinak hétfői, Tripoliban tett látogatása mégis arra utal, hogy a színfalak mögött létrejött valamiféle megállapodás.

Dbeibeh hatalma megszilárdítása érdekében közeledhetett Haftárhoz, ám lépésével éppen az ellenkező hatást érte el. A nyugati országrész egyes milíciái nem vették jó néven a kiegyezés hírét, hiszen továbbra is ellenségként tekintenek a hadúrra, aki 2019 áprilisától 2020 márciusáig brutális ostrommal próbálta bevenni a fővárost. Előzőleg, a Basagával szembeni ellenállás is részben abból fakadt, hogy ő is szövetségre lépett a kelet-líbiai tábornokkal - a tavaly decemberben elmaradt elnökválasztást követően. A milíciák Dbeibeh iránt megrendült bizalma lobbanékonnyá teszi a helyzetet. Félő, hogy a pénteki erőszak vagy egy későbbi, hasonló incidens olyan szikrát szolgáltathat, ami újra lángba boríthatja Líbiát, mely esetben a Haftárral való olajalku csak olaj lesz a tűzre.