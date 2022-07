Simonyi Fanni Virág;

Ha felvettek, de a pénz nem vet fel - melós egyetemi évek alkonyattól pirkadatig

A felvételi ponthatárok minapi közlése után a sikeresen felvettek és családjaik számára az öröm mellé félsz is társulhat. Hogyan fogják kibekkelni a következő három-öt évet anyagilag? Él egy kép az emberekben a léhűtő egyetemistákról, akik ott tombolnak minden buli első sorában, és a sok szabadidejükkel nem tudva mit kezdeni, talán beténferegnek egy-két órára, csak a társaság kedvéért. Utána már nyitva a sarki kocsma is, csak beköszönnek illedelmes emberek módjára, mégsem bunkónak nevelték őket. Ez a kép, bevallom, számomra is vonzó, pedig egyetemista vagyok. Éppen ezért tudom, hogy ez csak egy amerikai filmes ábránd, miközben óráról szaladunk munkába vagy fordítva, és éjszaka egy beadandó megírása közben öt percre elmerengünk, hogyan is csinálják a nagymenők.

Számos helyen olvashattuk már, hogy a diákok mennyire túlterheltek, ez természetesen mit sem változott, egészen 2020-ig. Ekkor sikerült még egy kicsit nehezíteni a versenyt az egyetemi jelentkezésnél. Egy emelt érettségi plusz egy nyelvvizsgácska. Nem számít, hiszen az érettségiig eltelt időnek „elégnek kell lennie arra, hogy egy nyelvet középfokon megtanuljon” a diák – Palkovics miniszter szerint. Ideális helyzetben ezzel egyet is lehetne érteni, ha például a közoktatás kiborgokkal tudná helyettesíteni az angoltanárok tömeges nemlétét. A jelentkezéskor a külföldi diákokkal szemben is hátrányt „élveznek” az itthoni tanulók.

Egyetem lett. Maradhat?

Sokkal nagyobb akadályokat kellett leküzdenie az évek során a hazai érettségi követelmények miatt a külföldről érkezett tanulókhoz képest – erről is beszélgettem Fehérpataki Lillával, az Állatorvostudományi Egyetem másodéves hallgatójával. A magyar diákokat további csapások is érték: az önköltséges képzések ára is emelkedett. A legnépszerűbb szak a gazdálkodás és menedzsment, ennek az elvégzése a Budapesti Corvinus Egyetemen magyar nyelven ma félévente 480 ezer forintba kerül. Ez 2019-ben – még a modellváltás előtt – 350 ezer forint volt.Továbbgondolva a friss egyetemista útját: választania kell, hol lakjon. Legjobb esetben továbbra is otthon élhet. Ez a szülőknek talán kevésbé kedvező helyzet, hiszen azt is jelentheti, hogy akár még évekig el kell tartani egy nappali tagozatos diákot. De nem lehet általánosságban beszélni a jelenségről, hiszen minden hallgató helyzete más. Azt viszont ki lehet jelenteni, hogy akár dolgozik egy egyetemista, akár nem, anyagilag ez az opció a legoptimálisabb a diákoknak és a családjuknak is.Viola az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója, és édesanyjával él. „Anyukámnak 180 000 forint a nettó fizetése, és ebből, illetve az ösztöndíjból kell gazdálkodnunk. Emiatt időnként alkalmi munkát is el szokott vállalni a munkája mellett” – mesélte. Nem egyedüli eset az övék: hiába tekinthető főállásnak a nappalis hallgatói jogviszony, mégsem kapnak ehhez mérten támogatást, ami sok család életét mérhetően megnehezíti. A nagykorúság elérését követően nem jár sem családi pótlék, sem családi adókedvezmény a fiatalok után (de legalább az eltartottak számába ezután is beleszámítanak). Ezt a pénzkiesést a csekély ösztöndíjak sem kompenzálják, amiket amúgy nem emelnek – minden egyéb, diákok felé támasztott kiadással szemben. Lillát idézve: „Az ösztöndíj mértéke egy vicc. Egyáltalán nem tükrözi azt a sok belefektetett munkát, ami egy ilyen nehéz egyetem elvégzéséhez kell. A legnagyobb probléma, hogy nem is nagyon tudunk dolgozni mellette.” Majdnem színjeles – 4,92-es – kreditindexnél Lilla esetében havi 25 000 forintot jelent az ösztöndíj. 2020-ban emeltek végre a hallgatói normatíván, így a tanulmányi ösztöndíjakon is (több mint tíz év után): a minimum érték 5950 forintról 8330 forintra emelkedett. Hogy az arányokat szemléltessem: tíz éve az ösztöndíjminimum értéke egy hónapban nagyjából 21 kilogramm kenyérre volt elég. A mostani helyzetben 14-re. Az amúgy sem túl magas ösztöndíj arányaiban még kevesebbet ér napjainkban.Sok egyetemista számára az otthonról elköltözés mondhatni luxusnak számít, de sokszor nincs más megoldás. Két lehetősége van a továbbtanulónak: albérlet vagy kollégium. A kollégiumok telítettsége az elmúlt években többször felmerült problémaként, nincs elég hely, a magánintézményekkel együtt sem. Nagyjából 56 ezer hely jut a csaknem 300 ezer hallgatóra (ahol egyébként a külföldiek szintén előnyben vannak). Ebből 14 ezer hely található Budapesten, ahol legalább kétszer ennyire lenne szükség. Számos kollégiumban áremelkedést is tapasztalhattunk, például az ELTE helyeinek ára 2019-hez képest 20-30 százalékkal emelkedett. A hatalmas túljelentkezés okán sokan albérletbe kényszerülnek. Csakhogy az ingatlan.com elemzése szerint egy év alatt 35 százalékkal nőtt a budapesti ingatlanok átlagos bérleti díja: havi 175 ezer forintra! Ez még úgy is többszöröse egy kollégiumi ágynak, hogyha többen veszik ki, megosztva ezzel a terheket.

A főúr fáradtsága

Az Eurostudent adatai szerint majdnem minden második hallgató vállal rendszeres munkát (ez 2014-ben még csak a tanulók harmadára volt igaz), és a diákoknak több mint fele küzd anyagi nehézségekkel. A munkába állás legnagyobb motivációja a megélhetés, valamint a tanulmányi költségek fedezése.Lilla az iskolával párhuzamosan kezdett dolgozni két éve egy állatorvosi rendelőben. Az ELTE az ország egyik legnehezebb egyeteme, a tanulás rengeteg időt felemészt, emellett csak szombatonként van lehetősége dolgozni. A szülei támogatása nélkül valószínűleg nem is járhatna ide. „Amennyit tudok, péntekenként is bejárok. Többet nagyon nem is bírnék egyetem mellett” – elmélkedett a helyzeten. Máté, aki mérnökinformatikus-hallgató, sem vélekedett másképp: „Nem tudom, hogy ez mindig így volt-e a korunkbeliekkel, de azt vettem észre, hogy egyszerűen senkinek nincs ideje semmire.”A munkavállalás ugyan nyújt némi anyagi biztonságot, de számos dolog szól ellene is. Felmérések bizonyítják, hogy gyakran a tanulás rovására megy, a tanulmányok kitolódásához vezet, illetve nagyban növeli a lemorzsolódás kockázatát. Ezt beszélgetőpartnereim egytől egyig megerősítették. „Nehéz, főleg a vendéglátásban dolgozva, hogy éjjel végzünk és reggel nyolckor óra van – mesélte Susa János germanisztika szakos hallgató. – Sok olyan tárgyam volt, ami azért nem lett meg, mert nem jártam be. Egyszerűen nem bírtam felkelni, olyan fáradt voltam. Úgyhogy igazából a munka ráment a tanulás rovására.” Felmerül a kérdés, vajon miért is ilyen munkát vállalnak akkor a hallgatók. A válaszhoz elég megnézni pár diákszövetkezet oldalát: lehetőségek jórészt a vendéglátásban és a kereskedelemben vannak, számos callcenteres és hoszteszmunka mellett. A legtöbb helyen nem szeretnek diákokkal dolgozni, ezt én is számos alkalommal tapasztaltam: nagy a fiatalokkal szembeni bizalmatlanság, a kevés tapasztalat sem őket erősíti. Persze nem egyedi eset, hogy a fiatalok nem tudják elvállalni a munkát, hiszen az órákkal nehéz összeegyeztetni, ha kevésbé rugalmas a munkaidő. Fontos figyelni arra is, hogy ha a diák rendszeres jövedelme eléri a minimálbér összegét egymást követő három hónapban, akkor már nem számít eltartottnak sem.Nem megnyugtató, de külföldön sem rózsás a helyzet: 2019-ben Franciaországban egy lyoni egyetemista felgyújtotta magát egy menza előtt, ezzel hívva fel a figyelmet az őt és hasonló helyzetű egyetemistákat érintő anyagi nehézségekre és a nem megfelelő állami támogatásra.

Diplomáig, és tovább

Vannak kételyek, hogy a járvány alatti online oktatás volt-e annyira alapos, mint a jelenléti, illetve a munkaerőpiacon majd egyenértékű diploma ként ismerik-e el az ekkor végzősökét. Máté szerint „nem könnyebb volt, csak más.” A kevésbé gyakorlatorientált szakokon persze nem jelentett gondot az online oktatás, sőt. Viszont Lilla számára a gyakorlat nélkülözhetetlen. Mindenesetre a jövőben megfontolandó lenne a hibrid oktatás alternatívája, ami számos hallgatónak adna lehetőséget és segítséget. Kevesebb lenne az utazás, az otthonról is hallgatható elméleti órák gazdaságosak lennének mind időben, mind anyagilag, és a visszahallgatható órák alaposabb, pontosabb tudás megszerzését is eredményezhetnék. Persze a pandémiás korlátozások számos szegmensben hátrányt is jelentettek: a diákok elsők közt veszítették el a munkájukat, illetve a szociális élet hiánya sok egyetemi kapcsolattól is elszakított minket. Ezek kulcsfontosságúak, de a jövőben remélhetőleg már nem jelentenek kockázatot.Kicsit én is kétségbeesetten állok a nagybetűs élet előtt. Mindannyiunk­ban felmerülnek olyan kérdések, hogy fogunk megélni, hogy engedhetjük meg magunknak akár a család gondolatát, ha így is alig jövünk ki a hónap végén. Egyáltalán, hol fogunk lakni? Ezek a kétségek nem is alaptalanok: a millennium után születettek generációja az első, melyben az ingatlan birtoklása csak minden harmadik embernek adatik majd meg. Sokan alapból diákhitellel a nyakukban zárják az egyetemet is. Egyetlen dolog nyugtasson: a sok lehetőség. A generációnknak ugyan nagyobb kihívással kell szembenéznie anyagilag, mint a korábbiaknak, de talán nagyobb esélyünk is van azt csinálni, amit szívből szeretnénk. Azt is mondják, a történelem során nem volt még annyira könnyű meggazdagodni, mint most. Már csak a hogyanra kell rájönnünk.